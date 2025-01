1/6 Die Grippewelle rollt über die Schweiz. Ausgerechnet jetzt ... Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Hartnäckiger Husten, Rotznase, das Fieber steigt: Erkältungen haben gerade Hochkonjunktur, viele haut es sogar ins Bett. Der Höhepunkt der Grippewelle wird wohl erst Ende Januar erreicht sein. Ausgerechnet jetzt fehlt ein Klassiker unter den Schmerz- und Fiebermitteln, der ohne Rezept verkauft wird: Aspirin. «Derzeit nicht verfügbar», ergibt eine Abfrage nach Aspirin 500 mg in diversen Schweizer Onlineshops von Zur Rose bis Coop Vitality.

Aktuell nicht erhältlich sind Aspirin 500 mg Kautabletten (10 Stk.), Aspirin S 500 mg Tabletten (20 Stk.) und Aspirin Gran 500 mg im Beutel (20 Stk.). «Momentan sind Aspirin 500 mg und Aspirin Complex erst wieder Ende Januar 2025 verfügbar über unsere Grossisten», bestätigt auch Lorenz Schmid, Geschäftsführer der Toppharm Apotheke Paradeplatz in Zürich. «Wir führen jedoch noch Restbestände an Lager», so Schmid weiter.

Ersatzprodukte bleiben erhältlich

Das gleiche Bild ergibt ein Augenschein bei anderen Apotheken in der Stadt. Bei den einen sind die entsprechenden Aspirin-Produkte noch erhältlich, bei anderen sind diese nicht mehr an Lager.

«Dennoch kein Grund zur Sorge, zumindest nicht momentan», beruhigt Schmid. Patientinnen und Patienten können derweil auf andere Produkte, auch auf Generika ausweichen. Als Ersatzprodukt gibt es zwischenzeitlich etwa ASA-Tabletten 500 mg des Schweizer Herstellers Streuli.

Die Galenica-Gruppe, zu der die Apotheken Amavita und Sunstore sowie auch Coop Vitality im Joint Venture mit Coop gehören, verspricht: Die fehlenden Aspirin-Produkte werden noch im Januar oder dann im Verlauf des Februars wieder verfügbar sein. Andere Aspirin-Produkte habe es an Lager. Zu den Ursachen für die Lieferengpässe verweist Galenica auf Aspirin-Hersteller Bayer. Dieser liess eine Anfrage von Blick unbeantwortet.