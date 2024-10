Zürcher Neubauprojekt sorgt für mächtig Ärger

Schnäppli in Zürich: Eine Fünfzimmer-Maisonettewohnung für 2990 Franken sorgt für Aufsehen. Doch der Mietvertrag läuft nur bis April 2025. Dann wird das Haus abgerissen. Die billigen Familienwohnungen müssen einer «Stadtvilla» weichen.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist momentan schwierig – für Familien sowieso. Umso mehr sorgt ein Inserat auf der Immobilienplattform Flatfox für Aufmerksamkeit. Da fand man vor ein paar Tagen eine Fünfzimmer-Maisonettewohnung im Zürcher Kreis 6 für 2990 Franken inklusive Nebenkosten, wie «20 Minuten» berichtete. Die lichtdurchflutete Wohnung versprüht zudem viel Charme. Ein absolutes Schnäppli.

Du ahnst es: Das Angebot hat einen Haken. Der Mietvertrag ist bis Ende April 2025 befristet. Das Maisonette-Inserat ist schon wieder von der Plattform verschwunden. Man findet allerdings ein weiteres Angebot an der gleichen Adresse. Eine 5,5-Zimmer-Wohnung für günstige 3260 Franken inklusive Nebenkosten. Die Miete ist ebenfalls bis Ende April befristet.

Haus ist «sanierungsbedürftig»

Was passiert danach? Das Haus wird abgerissen, und ein fünfstöckiger Neubau entsteht an der Langensteinenstrasse 32. Das verantwortliche Architektenbüro schreibt auf seiner Website von einer «Stadtvilla» am Irchelpark. Die Familienwohnungen müssen weichen. Das Baugesuch für den Neubau durchläuft derzeit das Bewilligungsverfahren. Die Stadt gibt zum laufenden Verfahren keine Auskunft, wie ein Sprecher ausrichtet.

Hans Setz, Chef der Gross Generalunternehmung AG, zeigt sich gesprächiger. Zusammen mit der Wartmann Immobilien AG ist seine Firma Eigentümer des Grundstücks. Er erklärt gegenüber «20 Minuten»: «Die Bestandesliegenschaft hat Sanierungsbedarf und wurde von den bisherigen Eigentümern verkauft.» Neu sollen drei 5,5- und je eine 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnung entstehen.

Das bestehende Haus erfülle nicht alle gesetzlichen Standards. Das soll sich mit dem Neubau ändern. Insbesondere die Nachhaltigkeit wird gefördert. Anstelle der heutigen Ölheizung sollen Erdwärmesonden für gemütliche Temperaturen sorgen. Zudem wird das Haus behindertengerecht umgebaut.

Klar ist: Die neuen Mieten werden bestimmt höher sein. Dass noch mehr bezahlbarer Wohnraum für Familien verschwindet, stösst vielen sauer auf. Es macht die Wohnungssuche noch schwieriger. Ein harter Schlag.

Tipps bei der Wohnungssuche

Kleine Tipps können bei der Wohnungssuche etwas helfen. So lohnt es sich beispielsweise, ein Suchabo bei grossen Immobilienportalen wie Immoscout, Newhome, Homegate oder Comparis einzurichten. Statt nur auf Onlineportalen nach einer Wohnung zu suchen, lohnt es sich oft auch, in den sozialen Medien Ausschau zu halten. Häufig werden dort Nachmieter für Mietobjekte gesucht, und die Wohnungen werden von den Verwaltungen erst gar nicht ausgeschrieben.

Bei ernsthaftem Interesse nach einer Wohnungsbesichtigung sollte man dann rasch handeln. Mit einer schnellen und vollständigen Bewerbung hat man oft bessere Chancen, an eine Wohnung zu kommen.