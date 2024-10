Ems-Chemie mit tieferem Umsatz nach neun Monaten

Ems-Chemie blickt auf ein bisher schwieriges Jahr 2024 zurück. Der Umsatz ist von Januar bis September um 6,3 Prozent auf 1,59 Milliarden Franken gesunken. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Umsatz sank von Januar bis September um 6,3 Prozent auf 1,59 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nebst der zurückhaltenden Konsumentenstimmung belastete erneut auch der starke Schweizer Franken. Um Währungseffekte bereinigt, wären die Verkäufe denn auch lediglich um 2,4 Prozent gesunken.

Die weltweite Konjunktur habe sich wie erwartet verhalten entwickelt, insbesondere in den Absatzmärkten Europa und China, heisst es von Unternehmensseite zum Umfeld. Ausserdem habe die Inflation die Kaufkraft geschwächt und die geopolitischen kriegerischen Auseinandersetzungen und Handelskonflikte drückten auf die Stimmung.

Die wichtigste europäische Industrienation Deutschland verbleibe in der Rezession und die verarbeitende Industrie zeige nach wie vor keine Erholung. In China fehle es zudem weiterhin an Vertrauen und der dortige Immobilienmarkt befinde sich in einer Bereinigung.

Die 2023 lancierte und laufend verstärkte Verkaufsoffensive mit profitablen Neugeschäften habe indes «ausgezeichnete» Erfolge verzeichnet, so Ems. So habe das Betriebsergebnis (EBIT) im dritten Quartal den Vorjahreswert deutlich übertroffen. Konkrete Gewinnzahlen nennt Ems indes nach neun Monaten jeweils nicht.

Wachstum im Nebenbereich Spezialchemikalien

Nach Sparten betrachtet sank der Umsatz im Hauptgeschäft Hochleistungspolymere währungsbereinigt um 3,2 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken. Dennoch seien die globale Marktposition ausgebaut und mit den Kunden neue und innovative Projekte realisiert worden.

Der Nebenbereich Spezialchemikalien wuchs gar währungsbereinigt um knapp 6 Prozent auf 152 Millionen Franken, gestützt auf ein Wachstum mit Spezialitäten und Neugeschäften.

Für die nächsten Monate rechnet Ems mit einer weiterhin schwachen Weltkonjunktur. Am bisherigen Ausblick hält die Gesellschaft aber fest. So rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Nettoumsatz leicht unter Vorjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) soll unverändert leicht über Vorjahr liegen. 2023 hatte Ems einen Umsatz von 2,19 Milliarden Franken und einen EBIT von 493 Millionen erzielt.

In Europa sei weder politisch eine strukturelle Verbesserung noch Zuversicht erkennbar und ein allgemeiner Lagerabbau auf Ende Jahr zeichne sich ab, so die Einschätzung von Ems. Das von China angekündigte Paket zur Förderung der Wirtschaft werde wahrscheinlich erst mittelfristig eine positive Wirkung entfalten. Und in den USA dürfte nach den Präsidentschaftswahlen «vermutlich eher eine allgemeine Ernüchterung eintreten».

Die eigene Verkaufsoffensive werde dennoch verstärkt weiter geführt, ebenso das laufende Investitionsprogramm.