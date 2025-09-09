Die Krypto-Plattform Swissborg aus Lausanne wurde Opfer eines Mega-Hacks. 41 Millionen Dollar in Solana-Währung verschwanden am Montag durch Probleme mit einer Schnittstelle. Das Unternehmen verspricht, den Grossteil der Verluste zu decken.

Zehntausende Nutzer verloren Teile ihres Guthabens im SOL-Earn-Programm

Das ist Wasser auf die Mühlen aller, die vor den Gefahren in der Kryptowelt warnen: Die in Lausanne ansässige Plattform Swissborg ist Opfer eines Mega-Hacks geworden. 41 Millionen Dollar in der Kryptowährung Solana (192'600 SOL) sind am Montag verschwunden. Ausgelöst von Problemen mit einer Schnittstelle bei einem Partner, wie das Portal The Block berichtet.

«Das ist ein schwieriger Tag für Swissborg», sagt ein Sprecher in einem Video auf X. Betroffen sei nicht die App selbst, sondern das sogenannte SOL-Earn-Program. Dort können Nutzer ihre Solana-Coins anlegen und dafür Renditen kassieren. Dieses Programm wurde über eine manipulierte Schnittstelle angegriffen.

Gelder sollen zurückgeholt werden

Die Folgen: Zehntausende Nutzer verloren Teile ihres Guthabens. Swissborg verspricht jedoch Wiedergutmachung. Man werde die eigenen Solana-Reserven einsetzen, um den «grössten Teil der Verluste» zu decken. Zudem arbeiten die Betreiber mit sogenannten White-Hat-Hackern – speziell ausgebildeten Cyberexperten, die auf der Seite der «Guten» stehen – und Sicherheitsfirmen zusammen, um die gestohlenen Gelder zurückzuholen.

Ziel sei es, dass alle User wieder zu ihrem Geld kommen, heisst es am Genfersee. Der Imageschaden ist aber gross, gerade weil Swissborg bisher als seriöser Player im wilden Krypto-Markt galt. Ob sich die Plattform davon erholt, wird sich weisen.