Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Januar auf 3,2 Prozent gestiegen nach 3,1 Prozent im Dezember, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco am Freitag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt sank sie dagegen auf 2,9 Prozent nach zuvor 3,0 Prozent.

Um saisonale Faktoren bereinigt sank die Arbeitslosenquote dagegen auf 2,9 Prozent nach zuvor 3,0 Prozent.