In der Schweiz ist die Lage am Arbeitsmarkt weiter trüb. Im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gestiegen – auf 3,2 Prozent. Im Dezember lag die Quote noch bei 3,1 Prozent.
Um saisonale Faktoren bereinigt sank die Arbeitslosenquote dagegen auf 2,9 Prozent nach zuvor 3,0 Prozent.
Externe Inhalte
