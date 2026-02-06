DE
Zahlen für Januar
Arbeitslosenquote steigt auf 3,2 Prozent

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Januar auf 3,2 Prozent gestiegen nach 3,1 Prozent im Dezember, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco am Freitag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt sank sie dagegen auf 2,9 Prozent nach zuvor 3,0 Prozent.
Publiziert: 09:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Im Januar ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz auf 3,2 Prozent gestiegen.
Foto: PETER KLAUNZER
Keystone-SDA und Michael Hotz

In der Schweiz ist die Lage am Arbeitsmarkt weiter trüb. Im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gestiegen – auf 3,2 Prozent. Im Dezember lag die Quote noch bei 3,1 Prozent.

Um saisonale Faktoren bereinigt sank die Arbeitslosenquote dagegen auf 2,9 Prozent nach zuvor 3,0 Prozent.

