Nicht nur das ESC-Fieber steigt am Austragungsort Basel. Auch die Wohnungspreise! Kein Zufall: Wer in der ESC-Woche vom 11. bis 18. Mai eine Unterkunft sucht, zahlt mitunter Preise jenseits von Gut und Böse.

Wohnungspreise in Basel jenseits von Gut und Böse

1/10 Sweet Home Basel? In der ESC-Woche kann das ganz schön ins Geld gehen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts ESC-Fieber in Basel steigt, Unterkunftspreise teilweise exorbitant hoch

Basel Tourismus reserviert Flusskreuzfahrtschiff mit rund 70 Kabinen

Einige Unterkünfte kosten bis zu vierzehnmal mehr während der ESC-Woche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Auf der Vermittlungsplattform Booking findet sich beispielsweise eine Wohnung der Firma Visionapartments. Kostenpunkt für die ESC-Woche: 4419 Franken. Einen Monat später, vom 8. bis 15. Juni, kostet dasselbe Apartment 937 Franken für eine Woche. Der Preisunterschied beträgt folglich stolze 3482 Franken!

Noch krasser: Das Rent-a-home Delsbergerallee – eine 14 Quadratmeter grosse Studio-Wohnung, in die man selber eincheckt – kostet in der ESC-Woche 9023 Franken. In der Vergleichswoche im Juni noch 635 Franken. Preisdifferenz: 8388 Franken – folglich das Vierzehnfache.

Das 22-Quadratmeter-Studio City Pop 2Night Basel kostet 8461 Franken, im Juni dann 1144 Franken. Das ist siebenmal weniger.

Es geht auch zu normalen Preisen

Der Vorstand von Hotellerie Suisse Basel und Region hat der Branche ins Gewissen geredet: Preise maximal verdoppeln, keinesfalls mehr. «Die Preise, die wir in unserem Kontingent haben, sind fair und wurden bereits während des Bewerbungsprozesses definiert», versichert Präsident Franz-Xaver Leonhardt (55) auf Nachfrage von Blick. Allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel. «Wir haben für diese Ausnahmen kein Verständnis», wettert Leonhardt.

Letizia Elia (42), Chefin von Basel Tourismus, ergänzt: «Die grosse Mehrheit der Unterkünfte während der ESC-Woche wurde zu marktüblichen Preisen verkauft.» Weil selbst eingefleischte ESC-Fans nicht Fantasiepreise bezahlen wollen, so Elia. Zudem ändere sich die Lage täglich. «Immer wieder werden von Sponsoren und Organisatoren Hotelzimmer zurückgegeben, welche dann zu normalen Preisen auf den Markt kommen.»

Sie rät Zimmer-Suchenden, regelmässig nach Unterkunftsangeboten Ausschau zu halten, jedoch nicht zu lange zuzuwarten. In den Tagen vor dem ESC dürften die Preise nochmals markant steigen.

Blick findet tatsächlich mühelos auch vernünftige Angebote. Auf dem Portal Airbnb sind diverse Wohnungen mit einem Übernachtungspreis von 170 bis 270 Franken im Angebot. Bei Airbnb-Vermieterin Lupita beispielsweise gibt es die ganze, grosszügige Wohnung für 232 Franken pro Nacht, total 1932 Franken für die Woche. Der Clou: Sie hat dazu – separat – gleich noch zwei ESC-Tickets zu vergeben. Natürlich war das Angebot einen Tag nach dem Blick-Check weg.

Kreative Sonderangebote

Zwar ist Basel-Stadt in der ESC-Woche weitgehend ausverkauft. Findige Anbieter arbeiten aber an alternativen Unterkünften. Elia bestätigt, dass Basel Tourismus ein Flusskreuzfahrtschiff mit rund 70 Kabinen reserviert hat.

Darüber hinaus richtet der Anbieter Camp2go 25 Stellplätze für Wohnmobile am Letziplatz direkt am Rhein ein. Auf Anfrage heisst es, auch im benachbarten deutschen Weil am Rhein seien zwei Standorte für ESC-Fans geplant.