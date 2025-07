Krypto-Gigant Tether lagert in einem eigenen Schweizer Tresor Gold im Wert von 8 Milliarden Dollar. CEO Paolo Ardoino spricht vom «sichersten Tresor der Welt». Er will seine Goldreserven weiter ausbauen.

Krypto-Gigant hortet 80 Tonnen Gold in der Schweiz

Krypto-Gigant hortet 80 Tonnen Gold in der Schweiz

1/5 80 Tonnen Gold lagert das Kryptounternehmen Tether in der Schweiz (Bild: Goldreserven der ZKB). Foto: Keystone

Darum gehts Kryptogigant Tether besitzt einen Goldtresor in der Schweiz

Tether ist einer der grössten privaten Goldbesitzer weltweit

80 Tonnen Gold im Wert von 6,7 Milliarden Dollar im Tresor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Kennst du Tether? Solltest du. Der Kryptogigant mit Sitz im zentralamerikanischen El Salvador verfügt über einen eigenen Tresor in der Schweiz, in welchem ein Goldvorrat im Wert von fast 7 Milliarden Franken lagert, wie «Bloomberg» berichtet.

Wo genau dieser Tresor liegt, wird aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgegeben. Wie Tether-CEO Paolo Ardoino (41) gegenüber dem Portal erzählt, sollen sich im Tresor aktuell aber 80 Tonnen Gold befinden. Aktueller Marktwert: Über 6,7 Milliarden Dollar. Der Grossteil davon gehört Tether selber.

Nicht schlecht: Tether ist damit einer der grössten Goldbesitzer weltweit, wenn man von Staaten und Banken absieht. In Sachen Edelmetallreserven etwa auf Augenhöhe mit der UBS.

Wo ist der Tresor bloss?

Für die sichere Lagerung von grösseren Mengen Gold bieten sich in der Schweiz mehrere spezialisierte und bankenunabhängige Lagerunternehmen an, die auf Edelmetallverwahrung spezialisiert sind. Aus Kostengründen habe man aber auf solche Dienstleistungen verzichtet, sagt Ardoino, und stattdessen auf einen eigenen Tresor gesetzt. Dieser sei «der sicherste der Welt».

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass alte Militärbunker in den Alpen als Tresore herhalten, was allerdings nicht belegt ist.

Tether ist ein zentraler Krypto-Akteur

Dem Unternehmen geht es jedenfalls prächtig. Denn die Goldreserve mache nur 5 Prozent der Reserven von Tether aus. Die Firma ist bekannt als Herausgeberin des weltweit grössten Stablecoin USDT. Dieser ist 1:1 an den Dollar gekoppelt.

Mit 159 Milliarden Dollar im Umlauf macht Tether Gewinne, indem es die als Sicherheit hinterlegten Dollars in Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen investiert. Neben USDT bietet das Unternehmen auch einen goldgedeckten Token, XAUT, an, bei dem jede Münze eins zu eins durch eine Unze Gold gedeckt ist. Tokens können gegen physisches Gold eingelöst werden, das direkt in der Schweiz abgeholt werden kann.

Der Goldberg ist jedenfalls eine gute Investition. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um etwa 25 Prozent angestiegen, weil Anleger sich mit dem Gold gegen geopolitische Spannungen und Handelskriege absichern.