Unternehmer und Investor Yat Siu sieht in der Blockchain-Technologie grosses Potenzial, die Wirtschaft zu verändern.

Für Anleger waren Kryptowährungen im letzten Jahr ein hochprofitables Geschäft. Die Kurse starteten bereits vor den US-Wahlen mächtig durch. Doch die Blockchain-Technologie, die hinter Kryptos steckt, ist weit mehr, als nur die Hoffnung aufs schnelle Geld. Geht es nach Yat Siu (52), bietet sie grosse Chance für eine Demokratisierung der Wirtschaft.

Wenn der in Wien geborene Unternehmer und Investor über digitale Eigentumsrechte spricht, ist seine Begeisterung spürbar. «Man stelle sich vor, bei einem Unternehmen wie Uber wären die Fahrer am riesigen Netzwerk beteiligt und würden direkt von der Entwicklung Ubers profitieren», sagt er.

Weiterentwicklung des Kapitalismus

Aktuell ist die Realität meist eine andere: «Viele der herkömmlichen Online-Netzwerke wie Facebook oder Instagram nutzen die riesigen Datenmengen der Nutzer, um Geld zu verdienen», sagt er. Die Firmen dahinter sind wahre Datenkraken, die zentral die Informationen über die Leute auf dem Netzwerk sammeln und diese durch Werbung monetarisieren. Abermillionen von Nutzern füllen Facebook mit Leben, ohne davon selbst zu profitieren.

Dezentrale Netzwerke, die auf der Blockchain-Technologie basieren, funktionieren völlig anders. «Hier sind die Nutzer über digitale Eigentumsrechte am Netzwerk beteiligt. Sie tragen zur Entwicklung des Netzwerks bei und profitieren davon, wenn es weiterwächst.» Möglich ist das durch sogenannte Token, die die digitalen Eigentumsrechte repräsentieren. «Für einige hört sich das ein wenig nach Karl Marx und Kommunismus an. Eigentlich ist es aber eine Weiterentwicklung des Kapitalismus», so Siu.

Im Gaming-Bereich bereits etabliert

Erstellt jemand Inhalte auf einem solchen Netzwerk, sind diese durch Tokens unverwechselbar mit dem Ersteller und Besitzer verbunden. «So kann ein Lehrer, der digitale Lerninhalte erstellt, damit Geld verdienen und ist nicht auf Werbedeals angewiesen», so Siu. In der Musikindustrie sind solche digitalen Eigentumsrechte bereits völlig etabliert.

Er selbst hat das Unternehmen Animoca Brands aufgebaut, dass die Blockchain-Technologie im Gaming-Bereich einsetzt. Die Nutzer können in den Spielen beispielsweise Inhalte erstellen oder digitales Land besitzen und zu Geld machen. Auch Handel ist möglich. Und viele der Spiele setzen für Aktivitäten Belohnungen frei – unter anderem in Form von Kryptos. Ein solches Belohnungssystem kennt man auch von der Videoplattform Tiktok.

Der Markt im Gaming-Bereich ist mit Milliarden an Mobile-Gamern riesig. Die Anwendungsmöglichkeiten von Tokens gehen gemäss Siu aber weit darüber hinaus. Die ganze Entwicklung stecke noch in den Kinderschuhen, ist er überzeugt. Regelmässig kommen Firmen mit neuen Anwendungen auf den Markt. Manche verschwinden, andere etablieren sich.

Vorteile durch digitale Identitäten

Auch Kryptowährungen sind weit mehr als nur eine Investitionsmöglichkeit. Sie sind ebenfalls tokenbasierte Netzwerke, für die Anwendungen entwickelt werden. So haben sich auf dem Netzwerk der bekannten Kryptowährung Ethereum Anwendungen wie die Kreditaufnahme oder Kreditvergabe, die Erstellung von digitalen Identitäten oder die Kontrolle von Lieferketten entwickelt. Beim Bitcoin gebe es weniger Innovation, da die bekannteste Kryptowährung in erster Linie als Wertanlage genutzt werde, so Siu.

Bereits heute können mit Blockchain Produkte auf ihren gesamten Lieferketten bis zum Konsument verfolgt werden. Diese Technologie bietet die Möglichkeit, die Echtheit von Produkten zu verifizieren – ist also ein Mittel gegen Fälschungen.

Eine weitere Anwendung ist die Erstellung von digitalen Identitäten. «Damit können Firmen beispielsweise auf einfachem Weg die Diplome eines Bewerbers überprüfen, ohne bei der Schule nachfragen zu müssen», sagt Siu.

Community gestaltet das Netzwerk

Siu ist überzeugt, dass solche Netzwerke für die Nutzer auf Dauer viel attraktiver als beispielsweise traditionelle soziale Medien sind. «Für die Nutzer entsteht durch die Beteiligung eine ganz andere Beziehung zu den Plattformen», sagt er.

Für die grossen Tech-Konzerne ist der dezentrale Aufbau bei Blockchain aber auch ein Kontrollverlust. Die Community könne das Netzwerk nach ihren Wünschen umgestalten.

«Mit blockchainfreundlichen Regulierungen wird das Vertrauen in digitales Eigentum wachsen. Das Wachstumspotenzial ist enorm», so der Unternehmer. Geht es nach Siu, ist die Technologie der zentrale Baustein für ein «faireres» Internet. Die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong hat Yat Siu vor zwei Jahren zur Förderung der entsprechenden Technologien in eine Taskforce berufen.