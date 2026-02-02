Inflationsbereinigt setzte die Branche gar 2,9 Prozent mehr um als im Vorjahresmonat. Einzeln betrachtet lief besonders der Verkauf von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak gut.

Darum gehts Detailhandelsumsätze stiegen im Dezember 2025 um 2,9 Prozent real

Treibstoffe sanken um 4,6 Prozent, Nahrungsmittel legten um 2,1 Prozent zu

BFS befragt monatlich rund 3000 Unternehmen zu ihren Umsätzen

Der Detailhandel verzeichnete einen guten Dezember. In der wichtigsten Verkaufszeit des Jahres mit den Festtagen nahmen die Umsätze um 1,9 Prozent zu. Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 2,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat November waren die Umsätze teuerungsbereinigt um 1,7 Prozent gestiegen.

Treibstoffe knickten ein

Einzeln betrachtet lief besonders der Verkauf von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+2,1 Prozent) gut, während die Umsätze bei Bekleidung und Schuhen stabil blieben. Auch die übrigen Warengruppen legten um 3,0 Prozent zu, während die Treibstoffe um 4,6 Prozent einknickten.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze kalenderbereinigt ebenfalls leicht, und zwar um 0,8 Prozent auf nominaler und um 1,0 Prozent auf realer Basis.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.