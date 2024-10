Die Unwetterkatastrophe in Valencia trifft auch das Stadler-Werk. Die Produktion läuft eingeschränkt weiter. Ein Teil der Belegschaft bleibt aus Sicherheitsgründen daheim oder wird in Hotels einquartieren.

Auf einen Blick Stadler Rail von Flutkatastrophe in Valencia betroffen

Werk in Albuixech beschädigt, aber Produktion läuft eingeschränkt weiter

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Flutkatastrophe in der spanischen Provinz Valencia hat auch Stadler Rail getroffen. Der Thurgauer Zughersteller betreibt in der Region ein grosses Werk mit rund 900 Angestellten. «Das Hauptwerk von Stadler Valencia, die Fabrik in Albuixech, ist von dem starken Unwetter in der Region ebenfalls betroffen», bestätigt Mediensprecher Jürg Grob auf Anfrage. So seien Lagerhäuser beschädigt worden.

Der Konzern hatte Glück im Unglück: Albuxiech liegt im Norden der Provinz, der vom Unwetter weniger stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Im Werk könne noch gearbeitet werden, jedoch nicht im normalen Umfang. Wie gross die Auswirkungen auf die Produktion sind, könne aktuell noch nicht gesagt werden.

Einige Mitarbeiter in Hotel einquartiert

Wegen des Unwetters konnten nicht alle Angestellten die Arbeit antreten. «Stadler hat seine Mitarbeitenden gestern aufgefordert, gefährliche Anfahrten zu vermeiden», so Grob. Sie wohnen in den Provinzen Valencia und Castellón. Wer in einem stark betroffenen Gebiet wohnt, sollte zu Hause bleiben.

Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die gestern Nachmittag nicht nach Hause zurückkehren konnte, wurde von Stadler in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht. Man unterstütze die Belegschaft dabei, die aktuelle Situation zu bewältigen, heisst es weiter.