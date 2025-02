Nach den wilden Jahren der Ära Pierin Vincenz und seines glücklosen Nachfolgers Patrik Gisel brachte Huber Ruhe in die Raiffeisen-Gruppe. Jetzt brauchts einen neuen starken Mann – oder starke Frau. Foto: Keystone

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Holger Alich und Michael Heim

Die Stille ist ohrenbetäubend: Da sucht die zweitgrösste Bankengruppe der Schweiz einen neuen CEO. Und keinen scheint es zu interessieren. Kurz vor Weihnachten teilte die Raiffeisen überraschend mit, dass Heinz Huber nach knapp sechs Jahren an der Spitze der Raiffeisen Schweiz quasi per sofort seinen Hut nimmt. Diesen Sommer will er der neue Präsident der Graubündner Kantonalbank werden.