Alle Schweizer Polizeikorps fürs WEF im Einsatz

Gesamteinsatzleiter Walter Schlegel. Foto: keystone-sda.ch

Um die Sicherheit am WEF in Davos zu gewährleisten, sind alle Schweizer Polizeikorps im Einsatz. Das sagte Gesamteinsatzleiter Walter Schlegel (Bild) am Freitag vor den Medien. «Wir haben ein robustes Sicherheitsdispositiv mit einer hohen, sichtbaren Präsenz der Sicherheitskräfte», sagt der Kommandant der Bündner Kantonspolizei. Die Sicherheit am World Economic Forum sei eine schweizweite Aufgabe. Unterstützt werden die Polizeikräfte von bis zu 5000 Armeeangehörigen im Assistenzdienst, wie Divisionär Maurizio Dattrino an der WEF-Medienkonferenz erklärte. Etwa die Hälfte sei in und um Davos im Einsatz. Die andere Hälfte erfüllt dezentrale Aufgaben im ganzen Land.