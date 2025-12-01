Für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz ändert sich vorerst nichts an der Zinssituation, teilt der Bund mit. Der relevante hypothekarische Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,25 Prozent. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag bekannt gegeben.

Darum gehts Der Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,25 Prozent

Mieten bleiben stabil, da keine Anpassung des Zinssatzes erfolgt

Durchschnittszinssatz sank um 4 Basispunkte auf 1,33 Prozent

Keine Veränderungen für Schweizer Mieter: Der mietrechtlich relevante hypothekarische Referenzzinssatz verharrt bei 1,25 Prozent, wie das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag mitteilt.

Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz lediglich um 4 Basispunkte auf 1,33 Prozent. Der Zinssatz wird kaufmännisch gerundet und beim Über- beziehungsweise Unterschreiten des Grenzwerts gleich um 25 Basispunkte angepasst. Er bleibt konkret auf dem aktuellen Niveau, bis der Durchschnittszinssatz auf unter 1,13 Prozent sinkt oder auf über 1,37 Prozent steigt.

Mieten dürften gleich bleiben

Im September war der Referenzzinssatz von 1,50 Prozent auf das jetzige Niveau gesunken. Davor war er im März 2025 auf 1,50 Prozent gesenkt worden, nach zwei Erhöhungen Mitte und Ende 2023. Zur Ermittlung des Referenzzinssatzes stützt sich das BWO auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen der Schweizer Banken.



Da er sich im Vergleich zum Vorquartal nicht verändert hat, ergibt sich seit der letzten Bekanntgabe kein neuer Senkungs- oder Erhöhungsanspruch, heisst es in der Mitteilung.