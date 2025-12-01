DE
FR
Abonnieren

Weiterhin 1,25 Prozent
Hypo-Referenzzins bleibt auf 1,25 Prozent

Für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz ändert sich vorerst nichts an der Zinssituation, teilt der Bund mit. Der relevante hypothekarische Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,25 Prozent. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag bekannt gegeben.
Publiziert: 08:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/2
Der mietrechtlich relevante hypothekarische Referenzzinssatz verharrt bei 1,25 Prozent
Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts

  • Der Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,25 Prozent
  • Mieten bleiben stabil, da keine Anpassung des Zinssatzes erfolgt
  • Durchschnittszinssatz sank um 4 Basispunkte auf 1,33 Prozent
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Michael Hotz und Keystone-SDA

Keine Veränderungen für Schweizer Mieter: Der mietrechtlich relevante hypothekarische Referenzzinssatz verharrt bei 1,25 Prozent, wie das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag mitteilt.

Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz lediglich um 4 Basispunkte auf 1,33 Prozent. Der Zinssatz wird kaufmännisch gerundet und beim Über- beziehungsweise Unterschreiten des Grenzwerts gleich um 25 Basispunkte angepasst. Er bleibt konkret auf dem aktuellen Niveau, bis der Durchschnittszinssatz auf unter 1,13 Prozent sinkt oder auf über 1,37 Prozent steigt.

Mieten dürften gleich bleiben

Im September war der Referenzzinssatz von 1,50 Prozent auf das jetzige Niveau gesunken. Davor war er im März 2025 auf 1,50 Prozent gesenkt worden, nach zwei Erhöhungen Mitte und Ende 2023. Zur Ermittlung des Referenzzinssatzes stützt sich das BWO auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen der Schweizer Banken.

Da er sich im Vergleich zum Vorquartal nicht verändert hat, ergibt sich seit der letzten Bekanntgabe kein neuer Senkungs- oder Erhöhungsanspruch, heisst es in der Mitteilung.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen