Weil das Bahnpersonal landesweit streikt
In Italien fallen ab heute Abend hunderte Züge aus

Ab Donnerstag Abend müssen Reisende, die mit der italienischen Bahn unterwegs sind, mit massiven Ausfällen und Verspätungen rechnen. Der Grund: Das Zugpersonal legt seine Arbeit nieder.
Publiziert: 18:13 Uhr
In Italien kommt es zu massiven Verspätungen und Ausfällen beim Zugverkehr.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Das Bahnpersonal in Italien streikt von Donnerstagabend bis Freitagabend
  • Zu rechnen ist mit hunderten Ausfällen
  • Gewerkschaftsverbände fordern Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Sicherheit für das Zugpersonal
Reisende in Italien sind mit erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr konfrontiert. Am Donnerstagabend um 21:00 Uhr beginnt ein landesweiter Streik, der bis Freitag um 18:00 Uhr andauern soll.

Mitarbeiter der italienischen Staatsbahnen sowie der privaten Bahngesellschaft Italo und regionaler Bahngesellschaften legen ihre Arbeit nieder. Hunderte Züge werden gestrichen.

Der Streik wurde von einigen Gewerkschaftsverbänden ausgerufen, die die Erneuerung des Kollektivvertrags der Eisenbahner fordern. Sie fordern Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Sicherheit für das Personal. Zuletzt waren wiederholt Schaffnerinnen und Schaffner angegriffen und verletzt worden.

Die italienischen Staatsbahnen empfehlen allen Fahrgästen dringend, sich vor dem Gang zum Bahnhof über den aktuellen Stand der Verbindungen zu informieren. Aktuelle Informationen zu Verbindungen und verfügbaren Diensten gibt es über die Trenitalia-App, im Bereich Infomobilità auf trenitalia.com.

