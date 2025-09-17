Schweizer Unternehmen wollen künftig weniger einstellen

Der Schweizer Arbeitsmarkt kühlt sich laut einer neuen Umfrage deutlich ab. Die Einstellungsbereitschaft sinkt und die globale Unsicherheit sowie steigende Kosten belasten die Personalplanung.

Schweizer Arbeitgeber halten sich für das vierte Quartal 2025 mit Neueinstellungen massiv zurück, wie eine Studie zeigt. Foto: imago images/Shotshop

Darum gehts Schweizer Firmen stellen weniger ein aufgrund von Konjunktursorgen und Handelsunsicherheiten

Unternehmen setzen vermehrt auf Zeitarbeitskräfte und Automatisierung zur Effizienzsteigerung

52 Prozent der Arbeitgeber planen, Automatisierung in den nächsten 12 Monaten zu verstärken

Schweizer Firmen ächzen unter der Aussenpolitik von US-Präsident Donald Trump (79). Auch vor dem Zollhammer von 39 Prozent am 1. August. Eine neue Studie des Personaldienstleisters Manpower zeigt jetzt: Schweizer Firmen werden noch in diesem Restjahr deutlich weniger Leute anstellen. Die Aussichten für den Schweizer Arbeitsmarkt sind frostig. Arbeitgeber sparen aufgrund von Konjunktursorgen an Personal und setzen vermehrt auf temporäre Mitarbeiter. Der Netto-Beschäftigungsausblick liegt demnach bei 26 Prozent und damit um 7 Prozentpunkte unter dem Wert vom Vorjahreszeitraum.

Die Umfrage wurde vom 1. bis 31. Juli 2025 durchgeführt – und damit vor der Einführung von US-Einfuhrtarifen in der Höhe von 39 Prozent auf Schweizer Waren. Allerdings litten die Erwartungen auch damals bereits unter den Zoll-Streitigkeiten. Der starke Rückgang «unterstreicht die Auswirkungen der globalen Handelsvolatilität, steigender Kosten und demografischer Herausforderungen auf die Personalplanung», heisst es von Manpower.

Laut der neuesten Beschäftigungsprognose greifen Unternehmen in der Schweiz damit zunehmend auf Zeitarbeitskräfte und Berater zurück, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das gilt insbesondere für spezialisierte Funktionen und im operativen Support.

Hochqualifizierte Fachkräfte trotzdem weiterhin gefragt

Gleichzeitig planen mit 52 Prozent mehr als die Hälfte der hiesigen Arbeitgeber, in den nächsten zwölf Monaten die Automatisierung von Aufgaben und Prozessen zu verstärken. So erhoffen sie sich mehr Effizienz und Widerstandsfähigkeit.

«Schweizer Arbeitgeber werden zunehmend vorsichtig, da makroökonomische Belastungen und strukturelle Veränderungen in der Belegschaft ihre Einstellungsstrategien beeinträchtigen», lässt sich Eric Jeannerod, Country Manager von Manpower Schweiz in der Mitteilung zitieren. Es bestehe zwar weiterhin Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften, insbesondere in den Bereichen Technologie und Spezialfunktionen, doch der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr in fast allen Branchen und Regionen deute auf eine allgemeine Konjunkturabschwächung hin.

Fast alle wichtigen Branchen verzeichnen einen deutlichen Rückgang der Einstellungsabsichten im Vergleich zum Vorjahr – mit einer Ausnahme: Energie und Versorgung (+56 Prozentpunkte). Das begründet Manpower mit politischer Unterstützung, den Unternehmensstrategien und der fortschreitenden Energiewende.

Auch nach Regionen betrachtet schwächt sich die Einstellungsstimmung fast überall in der Schweiz ab. Der stärkste Rückgang sei in der Romandie zu verzeichnen, wo die Uhrenindustrie und hochwertige Dienstleistungen nach wie vor eine zentrale Rolle für die Wirtschaft spielten. Im Gegensatz dazu zeige das Tessin erste Anzeichen einer Erholung.