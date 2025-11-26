Flugtickets für 100 Franken oder gar noch weniger gehören nach Aussagen von Swiss-CEO Jens Fehlinger bald der Vergangenheit an. Trotzdem solle Fliegen bezahlbar bleiben, erklärt er in einem neuen Interview.

Jens Fehlinger, CEO der Swiss, hat in einem Interview mit «CH Media» von einem schwierigen laufenden Geschäftsjahr gesprochen. Foto: Andreas Becker

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sehr günstige Swiss-Flugtbillets um die 100 Franken seien nicht mehr realistisch. Das sagt Swiss-Chef Jens Fehlinger (44) im Interview mit den «CH Media» Zeitungen. Hauptgrund: Nachhaltiger Treibstoff sei teurer als herkömmlicher. Davon müsse künftig auch mehr getankt werden.



«Das ist mit den aktuellen Preisen langfristig nicht zu halten», sagte Fehlinger im Interview. Man müsse in Innovationen investieren. «Dort liegt für uns die Lösung, nicht in Verboten oder zusätzlichen Auflagen.» Man wolle dennoch alles dafür tun, um so faire Preise wie möglich anzubieten: «Fliegen soll bezahlbar bleiben», so Fehlinger.

Swiss-Performance bliebt unter den Erwartungen

Das bald endende Geschäftsjahr bezeichnete der Swiss-CEO als schwierig. Man sei mit den Ergebnissen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Wettbewerb habe sich insbesondere in Europa verschärft und die Airline sei gleichzeitig mit steigenden Kosten konfrontiert. Ein Top-Gewinn oder ein Rekordumsatz sei demnach nicht zu erwarten.



Bei USA-Reisen habe die Swiss im Sommer in der Economy eine tiefere Nachfrage beobachtet, inzwischen zeichne sich jedoch eine Trendumkehr ab. «Die Reiselust in Richtung USA nimmt wieder zu», sagte Fehlinger. Nordamerika bleibe neben den Heimatmärkten der wichtigste Markt für die Airline.