Indiens Premierminister Narendra Modi im Gespräch mit Trump. Foto: Ben Curtis/AP/dpa

Martin Schmidt

US-Präsident Donald Trump (79) macht seine Drohung wahr und belegt einen Handelspartner von Russland mit neuen Zöllen. Die neuen Abgaben in Höhe von 25 Prozent treten 21 Tage nach der heutigen Unterzeichnung des Dekrets in Kraft, wie es in der Anordnung des Republikaners heisst. Damit werden für Indien die Zölle für Exporte in die USA auf 50 Prozent ansteigen.

Seit der Westen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine sanktioniert hat, gehört Indien zu den wichtigsten Energiekäufern des Kremls.