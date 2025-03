Am Flughafen Altenrhein stoppt der Betreiber die Pistensanierung. Zu gross seien die Unsicherheiten rund um ein Sparpaket des Bundes. Dieser will die Unterstützung der Regionalflughäfen von 30 auf 5 Millionen Franken kürzen.

1/4 Im kommenden Sommer sollte die Piste des Flughafens St. Gallen Altenrhein saniert werden. Foto: People’s Air Group

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Betreiber des Flughafens Altenrheins am Bodensee zieht die Reissleine: Die bereits fix auf den Sommer geplante Sanierung der Pisten wird gestoppt. Stattdessen sollen nur die wichtigsten Reparaturen vorgenommen werden, heisst es in einer Mitteilung.

Als Grund für die überraschende Massnahme nennt der Betreiber die Unsicherheiten um die künftige Finanzierung der Fliegerei auf den Regionalflughäfen der Schweiz. «Ohne Planungssicherheit macht es keinen Sinn, Millionenbeträge in eine Pistensanierung zu investieren», sagt Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group. Sie betreibt den Flughafen und die gleichnamige Airline, die von Altenrhein aus nach Wien fliegt. «Stattdessen werden gezielte Reparatur- und erhöhte Instandhaltungsmassnahmen einen weiterhin sicheren Betrieb gewährleisten.»

Nur noch die nötigsten Arbeiten

Es ist von langer Hand geplant, dass der Flugbetrieb im kommenden Sommer in Altenrhein SG ruht. Statt Ferien-Charter, die nach Süden abheben, sollten Baumaschinen auf der Piste stehen. Weil der Deckbelag der 1500 Meter langen Start- und Landebahn saniert und tragfähiger gemacht werden muss, soll diese im August für drei Wochen geschlossen werden.

Der Flugbetrieb steht dann komplett still. Die Verbindung in den Mittelmeerraum werden gekappt. Neu werden aber nur noch die nötigsten Arbeiten ausgeführt, bis der Flughafenbetreiber weiss, wie es finanziell weitergeht. Die Arbeiten werden in den Nächten vom 11. bis am 29. August durchgeführt, wie es in der Mitteilung heisst.