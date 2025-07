Die Unternehmensgruppe von Roger Federer ist nicht mehr in seiner Heimat in Basel gemeldet. Grund für den Wegzug dürften die Steuern sein.

1/4 Roger Federer gehören mit der Tenro-Gruppe gleich mehrere Firmen. Foto: imago/Xinhua

Darum gehts Roger Federer verlegt Firmensitz von Basel-Landschaft nach Schwyz für Steuervorteil

Federers Nettovermögen wird auf eine Milliarde Franken geschätzt.

In Rapperswil-Jona SG baut der Tennisstar gerade seine Villa.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Roger Federer sagt seiner Heimat im Kanton Basel-Landschaft Adieu. Er verlegt den Hauptsitz seiner Firmengruppe Tenro AG in den Kanton Schwyz, wo die Steuerfüsse für Unternehmen attraktiver sind. Das berichtet CH Media.

Ein Blick ins Firmenregister Zefix zeigt: Mitte Juli zog die Tenro AG von Bottmingen BL nach Wollerau SZ. Wie viel Gewinn die Firma macht, ist zwar nicht bekannt. Doch die Nachrichtenagentur Bloomberg schätzte das Nettovermögen von Federer vor kurzem auf rund 1 Milliarde Franken.

Die Gründe für den Umzug dürften klar sein. Bottmingen ist zwar das Domizil von Federers Vater Robert (79). Doch mit einer Gewinnsteuer von 11,76 Prozent und einer Kapitalsteuer von 0,01 Prozent sind die Konditionen in Wollerau einfach besser. In Bottmingen sind die Steuersätze mit 15,87 respektive 0,16 Prozent höher, zeigt ein Vergleich des Treuhandbüros Nexova. Dabei ist Federer in Leimenteil aufgewachsen – gerade mal 15 Kilometer von Bottmingen entfernt.

Die Tenro-Gruppe kümmert sich um die Markenrechte, die Beteiligungen und Investitionen des früheren Tennis-Asses. Federer hält sich dabei eher im Hintergrund, er ist jedoch der Verwaltungsrat der Tenro Holding. Die Roger Federer Foundation ist dagegen immer noch in Bottmingen gemeldet.

Bau der Villa zieht sich hin

Mit dem Umzug seiner Firma könnte Federer künftig praktisch vom neuen Büro aus direkt auf seine neue Villa blicken. Doch dafür muss das Bauprojekt zuerst abgeschlossen werden. Aktuell ist die Familie im Bündnerland gemeldet.

Seit 2019 baut Federer auf 17'000 Quadratmetern seine Villa in Rapperswil-Jona SG. Vergangenes Jahr sorgte das geplante Bootshaus für Schlagzeilen. Schlussendlich verzichtete der ehemalige Sportler nach langem Hin und Her auf dessen Bau.

Eigentlich wollte Federer mit seiner Familie bereits Ende 2021 am Zürichsee einziehen. Doch wegen Sanierungen und Einsprachen kam es immer wieder zu Verzögerungen. Die Handelszeitung schätzt, dass Federer rund 70 Millionen Franken für seine Villa ausgibt.