1/8 Warten auf Trump: Teilnehmer des WEF 2020 stehen an für den Auftritt des mächtigsten Mannes der Welt. Foto: Bloomberg via Getty Images

Auf einen Blick WEF-Programm: heute Nachmittag werden die Auftritte hochkarätiger Politführer bekannt

Trump unwahrscheinlich, Selenski und Musk möglich, Milei für Davos bestätigt

55. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums startet am Tag von Trumps Amtseinführung

vor 2 Minuten vor 2 Minuten Cyberkriminalität ist ein zentrales Thema Neben den geopolitischen Herausforderungen streicht Brende auch die Probleme der Cyberkriminalität heraus. Auch dieses Thema soll am diesjährigen WEF im Zentrum stehen. vor 4 Minuten vor 4 Minuten 60 Staatsoberhäupter reisen an Auch 2025 werden 60 Regierungsoberhäupter in die Bündner Berge kommen. Zudem reisen mehr als 1600 Vertreter der Wirtschaft an. Teilnehmende aus 130 Staaten haben sich angemeldet. vor 6 Minuten vor 6 Minuten Donald Trump kommt nicht nach Davos Der neue US-Präsident Donald Trump kommt nicht persönlich nach Davos. Er wird am Donnerstag aber digital zugeschaltet. Seine Anwesenheit am WEF war eher unwahrscheinlich. Trump wird erst am kommenden Montag seinen Amtseid ablegen, am gleichen Tag startet auch das WEF im Landwassertal. Zudem hat der Republikaner eine vollgepackte Agenda, will er doch gleich in den ersten Tagen Zölle erheben, Steuern senken und den Ukraine-Konflikt beenden. vor 8 Minuten vor 8 Minuten Wissen und Technologie stehen im Zentrum Mit dem Motto «Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter» steht die Rolle von Wissen und Technologie im Fokus des 55. WEF – also auch die Künstliche Intelligenz. Das Weltwirtschaftsforum finde im schwierigsten geopolitischen Umfeld seit Jahrzehnten statt, so WEF-Präsident Borge Brende (59). vor 46 Minuten vor 46 Minuten WEF informiert über die Gästeliste Herzlich Willkommen im Ticker des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2025! Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. Um 14 Uhr informieren die Organisatoren unter WEF-Gründer Klaus Schwab (85) und Präsident Børge Brende (59) über die Gästeliste für die diesjährige Ausgabe. Letztes Jahr reisten über 60 Regierungschefinnen und -chefs nach Davos GR – ein neuer Rekord. Präsident Brende hat gegenüber Blick bereits angekündigt, dass auch in diesem Jahr eine Rekordteilnahme aus der Wirtschafts- und Regierungswelt folgen wird. Welche Knüller sind dabei? Wir werden es gleich erfahren. Ende des Livetickers

Heute Nachmittag lichtet sich der Schleier über das grösste Geheimnis im Vorfeld des diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos GR. In der Programmvorschau zum 55. Jahrestreffen fehlen noch die sogenannten «Special Adresses». Diese sind hochkarätigen Politführern vorbehalten, die sich in der Congress Hall vor grossem Publikum an die WEF-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gerichtet.

Wenn zum Beispiel der alte und bald neue US-Präsident Donald Trump (78) spricht, bilden sich lange Schlangen vor dem Eingang – so wie 2018 und 2020. Dieses Jahr ist seine Anwesenheit in Davos eher unwahrscheinlich. Trump wird erst am kommenden Dienstag seinen Amtseid ablegen, an dem Tag startet auch das WEF im Landwassertal. Zudem hat der Republikaner eine vollgepackte Agenda, will er doch gleich in den ersten Tagen Zölle erheben, Steuern senken und den Ukraine-Konflikt beenden.

Musk oder Selenski?

Andererseits, in Davos hätte er die Chance, vielleicht direkt ins Gespräch mit Wolodomir Selenski (46) zu kommen. Ob der ukrainische Präsident anreist oder nicht, das dürfte heute Nachmittag nicht enthüllt werden. Hier macht die Geheimnistuerei aus Sicherheitsgründen Sinn, über Auslandsreisen von Selenski wird sehr kurzfristig informiert, um Anschläge zu verhindern.

Offen ist auch, ob Tesla-Gründer Elon Musk (53) kommen wird. Der inzwischen wichtigste Trump-Berater hat sich in den letzten Tagen ja sehr offensiv in die europäische Politik eingemischt, könnte so vielleicht die eine oder andere Woge glätten.

Die Deutschen kommen

Einzig klar ist, dass der argentinische Präsident Javier Milei (54) Davos die Ehre erweisen wird. Allerdings ist unklar, ob und wann er sich ans Publikum wenden wird. EU-Präsidentin Ursula von der Leyen (66) und EZB-Chefin Christine Lagarde (69) gehören zu den Stammgästen in Davos, mit ihrer Visite ist zu rechnen.

Gerüchteweise sollen sowohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und sein wichtigster Herausforderer, CDU-Chef Friedrich Merz (69), die Reise nach Davos antreten. Und gespannt darf man auch darauf sein, welche Vertreter der neuen Trump-Regierung anreisen, so wie es WEF-Chef Børge Brende (59) im Interview mit Blick angekündigt hat.

Ab 14 Uhr berichtet Blick live über die Medienkonferenz des WEF mit den letzten Details über die Gästeliste des diesjährigen Treffens der Reichen und Mächtigen in Davos.