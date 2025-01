Alois Zwinggi gesteht WEF hat Verkehrschaos noch nicht im Griff

US-Präsident Donald Trump wird die 55. Ausgabe des World Economic Forum in Davos prägen – obwohl er lediglich per Video zugeschaltet wird. Blick ist ab Montag, den 20. Januar, am Gipfel der globalen Wirtschaftselite dabei. Im Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

Publiziert: 23.01.2025 um 09:44 Uhr | Aktualisiert: vor 36 Minuten