Millionäre fordern am WEF Besteuerung der Superreichen

Flughafen-Betreiber hofft auf besseres Wetter

Wegen dichten Nebels können ​seit Montag Dutzende Privatjets von WEF-Besuchern​ nicht in Altenrhein SG landen. Das ist ein harter Schlag für den kleinen Flughafen am Bodensee. Denn während des Weltwirtschaftsforums landen dort so viele Maschinen wie sonst nie. Bis zu 400 Maschinen sind es in einem guten WEF-Jahr. Die Landegebühren von 2000 Franken pro Flugzeug spülen einen zünftigen Batzen in die Kassen des Flughafens. Sie machen 5 bis 8 Prozent des Jahresumsatzes aus. Diese Einnahmen fehlen Flughafen-CEO Thomas Krutzler nun praktisch komplett. Er hofft deshalb auf besseres Wetter in der zweiten Hälfte der WEF-Woche.