Keller-Sutter im Migros-Restaurant: «Pommes frites sind meine Schwäche»

Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat Blick Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter im Selbstbedienungsrestaurant der Migros entdeckt. «Praktisch, schnell und gut», so beschreibt die Bundespräsidentin die Essgelegenheit. Hier könne sie nah von ihrem Hotel mit ihren Mitarbeitern den nächsten Tag vorbereiten, erklärt sie gegenüber der Blick-Reporterin. Doch warum isst Keller-Sutter hier im öffentlichen Restaurant, statt irgendwo an einem fürstlichen Essen, von denen es nur so wimmelt rund um das WEF? «Ich esse lieber einfach», sagt Keller-Sutter und balanciert ihr Tablett an den Tisch. Und was gibts auf den Tisch? Bohnen, Mais und Couscous. Auf einem weiteren Teller sind Pommes frites, Spinat und asiatische Nudeln. «Pommes frites sind meine Schwäche, das esse ich gerne, wenn ich auswärts bin», verrät Keller-Sutter.