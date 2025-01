Bitcoin-Reiche feiern in St. Moritz exklusiven Krypto-Kongress

Wenige Tage vor dem WEF in Davos hat sich in St. Moritz bereits das Who's who der Krypto-Branche getroffen. So viele reiche Menschen auf einem Fleck, wie man sie während der Crypto Finance Conferenz (CFC) im Suvretta House findet, sind auch für St. Moritzer Verhältnisse aussergewöhnlich. Nach der Ermordung des CEOs von United Healthcare, Brian Thompson (50), in den USA am 4. Dezember, reagierten die Organisatoren des CFC St. Moritz und schraubten die Sicherheitsvorkehrungen nochmals hoch. Lesen Sie mehr dazu in der exklusiven ​​Reportage​​ aus dem Engadin.