Das ist die Agenda der Bundesräte am WEF

Sechs von sieben Bundesratsmitgliedern werden am WEF anwesend sein – nur Infrastrukturminister Albert Rösti (57, SVP) nicht. Die Bundesrätinnen und Bundesräte haben in Davos ein dichtes Programm. Mindestens 40 bilaterale Treffen sind geplant, wobei gerade die hochrangigen Treffen oft erst kurzfristig bekannt gegeben werden. Ein erster Einblick in die WEF-Agenda der Bundesräte ist aber möglich.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP) wird das WEF gemeinsam mit dessen Gründer Klaus Schwab (86) eröffnen. Sie wird in Davos unter anderem mit dem chinesischen Vizepremier und dem vietnamesischen Premierminister zusammenkommen. Ebenfalls vereinbart wurde ein Gespräch mit dem irakischen Präsidenten Abdulatif Rashid. Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65, SVP) trifft unter anderem den thailändischen Premier und den kosovarischen Premierminister, um Abkommen zu unterzeichnen. Beim Treffen mit der ukrainischen Vizepremierministerin Julija Swyrydenko (39) wird er ein Papier zur Beteiligung von Schweizer Unternehmen am Wiederaufbau unterzeichnen.

Aussenminister Ignazio Cassis (63, FDP) wolle bei seinen bilateralen Treffen den Schwerpunkt auf die Europapolitik sowie die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten legen, heisst es aus Bern. Auch Verteidigungsministerin Viola Amherd (62, Mitte) ist in Davos. Sie wolle «die Sicherheitslage in Europa ins Zentrum ihrer Gespräche stellen», unterstreicht der Bund. Vorgesehen ist etwa ein Treffen mit dem neuen Nato-Generalsekretär Mark Rutte (57).

Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (61, SP) wolle in Davos «einerseits die Bedeutung der digitalen Innovation für das Gesundheitswesen und andererseits die Rolle vertrauenswürdiger Datenquellen im Kampf gegen Desinformation» ins Zentrum rücken. Und Justizminister Beat Jans (60, SP) plant unter anderem ein Treffen mit dem tunesischen Aussenminister Ali Nafti (66).