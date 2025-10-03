Roche plant Änderungen im Verwaltungsrat. Claudia Süssmuth Dyckerhoff, seit 2016 Mitglied, wird nicht zur Wiederwahl antreten. Sie wechselt zur Konkurrenz.

1/2 Claudia Süssmuth Dyckerhoff verlässt den Verwaltungsrat von Roche. Foto: Roche

Darum gehts Claudia Süssmuth Dyckerhoff verlässt Roche-Verwaltungsrat für neues Unternehmen im Gesundheitsbereich

Verwaltungsratspräsident Severin Schwan würdigt Dyckerhoffs Beitrag zum Unternehmenserfolg

Beim Pharmakonzern Roche kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Claudia Süssmuth Dyckerhoff werde nicht zur Wiederwahl antreten, hiess es in einer Mitteilung am Freitag.

Stattdessen werde Dyckerhoff für den Verwaltungsrat eines anderen Unternehmens im Gesundheitsbereich nominiert, schreibt der Pharmariese weiter. Zu welchem Konkurrenten Dycherhoff wechselt, ist nicht bekannt. Bei Roche war Dyckerhoff ein langjähriges Mitglied. Seit März 2016 gehörte sie dem VR an.

Schwan bedankt sich

Verwaltungsratspräsident Severin Schwan (57) verabschiedet seine Kollegin im Kommuniqué. «Claudias fundierte Kenntnisse der Gesundheitsbranche und ihr tiefes Verständnis der internationalen Marktdynamik, insbesondere in Asien, haben wesentlich zum Erfolg von Roche beigetragen», so Schwan. Der VR wünsche ihr für die Zukunft alles Gute.