Wasserstoffzüge für Sizilien
Stadler Rail erhält neuen Auftrag aus Italien

Der Thurgauer Zugbauer Stadler Rail hat seinen ersten Auftrag für massgeschneiderte Wasserstoffzüge erhalten. Der Vertrag wurde letzte Woche auf der Eisenbahn-Fachmesse in Mailand unterzeichnet.
Publiziert: 09:21 Uhr
|
Aktualisiert: 09:27 Uhr
Anhören
Die sizilianische Bahn Ferrovia Circumetnea braucht neue Züge.
Foto: italia.it
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Stadler Rail hat einen Auftrag aus Italien erhalten. Für die sizilianische Bahngesellschaft Ferrovia Circumetnea (FCE) wird Stadler zwei Schmalspurzüge mit Wasserstoffantrieb bauen.

Dies sei der erste Auftrag für die Herstellung und Lieferung von massgeschneiderten Zügen mit Wasserstoffantrieb für die Schmalspur, teilte Stadler am Donnerstag mit. Der Vertrag sei vergangene Woche im Rahmen der Expo Ferroviaria in Mailand (I) unterzeichnet worden. Er enthält laut den Angaben eine Option für die Lieferung von 13 weiteren Fahrzeugen des selben Bautyps. Ausserdem ist im Vertrag der Service für die ersten beiden Züge für fünf Jahre sowie das technische Ersatzmaterial enthalten. 

