1/5 Eine Mitarbeiterin begutachtet in der Endkontrolle einer Produktionslinie für Solarmodule ein Panel. Foto: Keystone

Die Aktien des Solarkonzerns Meyer Burger können an der Schweizer Börse SIX aktuell nicht gehandelt werden. Die SIX hat das Trading mit den Papieren gestoppt, wie sie am Freitag mitteilte. Der Stopp sei auf Anfrage des Unternehmens erfolgt, heisst es. Weitere Informationen gibt die Börse jedoch nicht bekannt.

Dieser Schritt ist ungewöhnlich. Meyer Burger reagierte nicht unmittelbar auf eine Blick-Anfrage. Was der Grund für die Aussetzung des Handels ist, bleibt aktuell unklar. Auf Wunsch des Unternehmens wird der Handel mitten im Tag ausgesetzt, wenn beispielsweise eine Unternehmensübernahme oder ein Chefwechsel ansteht. Auch die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung (GV) könnte ein möglicher Grund sein.

Kurszerfall an der Börse

Klar ist: Die Schieflage des Thuner Solarunternehmens bietet Anlass zu Besorgnis. Erst vor wenigen Tagen wurden die Halbjahreszahlen präsentiert - nach mehreren Verschiebungen. Die Zahlen sind tiefrot. Der Verlust im ersten Semester 2024 fiel wie erwartet deutlich aus. In den Monaten Januar bis Juni 2024 summiert sich der operative Verlust (EBITDA) bei Meyer Burger auf 123,5 Millionen Franken, nach einem Minus von 43,3 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Reinverlust von 317,3 Millionen Franken, im Vorjahr belief sich das Minus auf 64,8 Millionen Franken.

Der Aktienkurs brach seit Jahresbeginn um 98 Prozent ein. Aktuell kostet eine Meyer-Burger-Aktie nur noch 1.12 Franken. Anfang Jahr kostete das Papier noch 50 Franken.

100 Millionen Franken verzweifelt gesucht

Meyer Burger braucht dringend Geld. Angesichts der Verschuldung und des Cash-Burns drängt eine rasche Umsetzung der angestossenen Restrukturierungs- und Finanzierungsmassnahmen, um die Geschäftstätigkeit fortzuführen, schrieb das Unternehmen vor wenigen Tagen. Konkret muss Meyer Burger 100 Millionen Franken auftreiben – und zwar rasch. Es gebe keine Garantie, dass dies möglich sein werde oder zu attraktiven Bedingungen für Meyer Burger oder die Aktionäre.

+++ Update folgt +++