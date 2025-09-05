US-Präsident Donald Trump lädt die Reichsten der Reichen zu einem Dinner im Weissen Haus ein. Thema waren die grossen Investitionen der Tech-Gurus. Elon Musk blieb der Veranstaltung fern. Und eine Partnerin konnte die Hände nicht von ihrem Mann lassen.

1/6 Am Mega-Dinner des US-Präsidenten Donald Trump nahmen rund 30 Personen teil. Foto: AP

Darum gehts Trump lädt Tech-Chefs ins Weisse Haus ein, Musk fehlt

Zuckerberg sitzt neben Trump, Gates und Cook auch anwesend

Meta plant Investitionen von 600 Milliarden Dollar bis 2028 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Als Donald Trump (79) am 20. Januar seinen Amtseid ablegte, klatschten die Reichsten der Reichen artig Beifall. Elon Musk (54), Jeff Bezos (61) und Mark Zuckerberg (41) nahmen direkt hinter der Familie Trump Platz. Das zeigte eindrücklich, wie wichtig die Tech-Gurus im Trump-Universum sind.

Der US-Präsident hat die Chefs der grossen amerikanischen Tech-Konzerne jetzt zu einem Abendessen ins Weisse Haus geladen. Nicht anwesend bei dem Treffen war allerdings sein früherer Berater und Tesla-Chef Elon Musk. Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik vor wenigen Monaten gebrochen. Er sei zwar eingeladen worden, könne aber «leider» nicht teilnehmen, zitierten US-Medien Musk.

Kraul-Attacke

An der langen Tafel nahm direkt neben Trump Meta-Chef Mark Zuckerberg Platz, an Trumps linker Seite sass seine Ehefrau Melania. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei.

So auch Google-Mitgründer Sergey Brin (52), der mit seiner Freundin Gerelyn Gilbert-Soto auftauchte. Auffallend an ihrem Auftritt: Sie schien sich auch vor dem US-Präsidenten persönlich nicht zu genieren, ihrem Partner ab und an etwas Liebe zu schenken. Mal strich sie ihm über den Oberschenkel, mal kraulte sie ihm die Haare.

«Eine Gruppe mit hohem IQ»

Trump schien seinen Spass zu haben. «Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt», sagte er gemäss US-Medien. «Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ.»

Die Bosse dankten dem Präsidenten reihum und sprachen über geplante Investitionen in den USA. Zuckerberg sagte, alle Anwesenden tätigten «enorme Investitionen» in den USA, «um Rechenzentren und Infrastruktur aufzubauen, die die nächste Innovationswelle vorantreiben werden».

Auch Meta plant Investitionen

Meta plant laut Zuckerberg Investitionen in Höhe von mindestens 600 Milliarden Dollar in den USA bis 2028, wie aus einem Video des Treffens hervorging.

«Danke, dass Sie ein so wirtschafts- und innovationsorientierter Präsident sind. Das ist eine sehr erfrischende Veränderung», sagte Altman. «Ich denke, das wird uns für eine lange Zeit grossen Erfolg an der Spitze der Welt bringen. Ohne Ihre Führung wäre das nicht möglich.»

Apple wird laut Cook voraussichtlich 600 Milliarden Dollar in den USA investieren. «Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir in den USA umfangreiche Investitionen tätigen und wichtige Produktionsstätten hier ansiedeln können», sagte Cook laut «Wall Street Journal».

Das Abendessen unterstreiche, wie eng die Trump-Regierung mit führenden Vertretern der Technologiebranche zusammenarbeiten wolle und wie sehr wiederum die Branche daran interessiert sei, sich die Gunst des Präsidenten zu sichern, schrieb das «Wall Street Journal».