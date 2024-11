1/5 Die Inhaber der Confiserie Sprüngli sind zum ersten Mal auf der Liste: die Brüder Milan und Tomas Prenosil. Foto: Fabian Häfeli / BILANZ

Auf einen Blick Zwölf neue Superreiche in der Schweizer Reichstenliste mit 12,3 Milliarden Franken

Kryptokönig Giancarlo Devasini führt Neuzugänge mit 7,5 Milliarden Franken an

Sprüngli-Brüder und Ex-Ständerat Ruedi Noser erstmals in der Liste vertreten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Reichstenliste zählt immer wieder Neuzugänge. Dieses Jahr gehören zwölf Superreiche neu zum elitären Kreis der 300 Vermögendsten der Schweiz der «Bilanz». Zusammen bringen sie gewichtige Ressourcen von 12,3 Milliarden Franken auf die Waage. Ausreisser ist dabei – wie könnte es anders sein im 2024 – ein Kryptokönig.

Ein Grossteil davon gehört nämlich Giancarlo Devasini (60). Sein Vermögen wird auf 7,5 Milliarden Franken geschätzt – es besteht hauptsächlich aus seiner 47-prozentigen Beteiligung an Tether, der drittgrössten Kryptowährung der Welt. Der Italiener schlägt somit in seiner ersten Auflistung gleich auf Rang 26 ein. Nicht aber, weil er sein ganzes Geld in diesem Jahr verdient hat, sondern, weil er neuerdings in Lugano wohnt.

Lugano als gutes Pflaster

Dort darf er sich eines sehr kryptofreundlichen Umfelds erfreuen: Die Tessiner Stadt ist mit dem ehrgeizigen Vorhaben angetreten, zur europäischen Hauptstadt der Kryptowährungen zu werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach 15 Jahren in London ist auch Christian Angermayer (46) an den Luganersee gezügelt. Er gesellt sich zu den vielen weiteren Norwegern in der Liste, die aufgrund der ungünstigen Steuerlage in ihrem Heimatland in die Schweiz gezogen sind. Sein Vermögen von 1,25 Milliarden hat Angermayer in der Medizinbranche aufgebaut. Der Ribopharma-Gründer stellt unter anderem psychedelische Substanzen her, welche gegen Depressionen eingesetzt werden.

Von Schoggi-Baronen zum Ex-Ständerat

Erstmals in der Liste sind in diesem Jahr auch die Brüder Milan (62) und Tomas (59) Prenosil, Inhaber der Confiserie Sprüngli. Ihre «Luxemburgerli» sind Kult. Aber auch Schokolade, Kuchen oder Sandwiches locken Feinschmecker in ihre knapp 30 Filialen. Zusammen besitzen die Zürcher 275 Millionen Franken.

Die Hürde ganz knapp genommen hat Ruedi Noser (63). Der ehemalige National- und Ständerat für den Kanton Zürich stand immer für die freie Entfaltung der Wirtschaft ein. Der profilierte Politiker scheint das auch gut umsetzen zu können. Der gebürtige Glarner ist Alleinaktionär von Noser Management, der Muttergesellschaft der Noser Group. Die Gruppe ist heute eine der wichtigsten Firmen der Schweizer IT-Branche und beschäftigt über 700 Mitarbeitende. Mit 125 Millionen Franken Vermögen belegt er Platz 295.