Bachem-Gründer Peter Grogg (†83) ist tot

Der Gründer und Mehrheitsaktionär des Baselbieter Biochemie-Unternehmens Bachem, Peter Grogg, ist tot. Er ist am Montag im Alter von 83 Jahren verstorben, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Bubendorf BL am Dienstagabend in einem Communiqué mitteilte.

Peter Grogg hatte Bachem im Jahr 1971 gegründet und das Unternehmen von einem Betrieb mit zwei Personen zum Weltmarktführer für die chemische Synthese von Peptiden aufgebaut. 1998 brachte Grogg Bachem an die Börse. Im vergangenen Jahr erzielte Bachem einen Umsatz von 605,3 Millionen Franken und einen Reingewinn von 120,2 Millionen Franken.

Grogg war bis 2002 mehr als 30 Jahre lang CEO des Unternehmens und Verwaltungsratspräsident der Bachem Holding bis 2012, wie es weiter hiess. Das Baselbieter Unternehmen hat ihn danach zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Seine Tochter Nicole Grogg Hötzer ist seit 2011 Vizepräsidentin des Verwaltungsrates. Für seine Verdienste im Bereich der Peptidchemie wurde Peter Grogg die Ehrendoktorwürde der Universität Basel verliehen.

Bachem-Verwaltungsratspräsident Kuno Sommer erklärte: «Mit Peter Grogg geht eine grosse unternehmerische Persönlichkeit von uns.» Er habe mit seiner Tatkraft und seinen Werten Bachem zum international erfolgreichen Unternehmen aufgebaut und als Firma nachhaltig geprägt. Damit habe Grogg auch ein Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte geschrieben.