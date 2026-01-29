Zum ersten Mal seit 124 Jahren kann das Flatiron Building in New York bewohnt werden. Die neuerstellte Stockwerkeigentum ist seit diesem Wochenende auf dem Markt.

Darum gehts Das Flatiron Building in New York wird erstmals seit 124 Jahren bewohnt

Erstes Apartment im «Bügeleisen-Gebäude» für 16 Millionen Dollar verfügbar

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Das schmale Eckhaus an der 5th Avenue ist eines der bekanntesten Wahrzeichen von New York: Das Flatiron Building wurde 1902 erbaut und in den letzten Jahren aufwendig saniert. Nun soll es zum ersten Mal seit 124 Jahren bewohnt werden: Aus dem einstigen Bürogebäude ist ein luxuriöser Wohnkomplex mit Eigentumswohnungen entstanden.

Noch sind die Arbeiten an der geschichtsträchtigen Liegenschaft nicht abgeschlossen. Ein Baugerüst verdeckt den Blick auf die Fassade aus hellem Kalkstein und Terrakotta-Verzierungen im Stil der französischen Renaissance. Doch das erste Apartment im schmalen Hochhaus wurde dieses Wochenende bereits ausgeschrieben, wie die «New York Post» berichtet. Und damit lässt sich erstmals seit den Renovationsarbeiten ein Blick hinter die historischen Mauern des «Bügeleisen-Gebäudes» werfen.

Vier Schlafzimmer, vier Badezimmer

Die erste Eigentumswohnung steht für 16 Millionen Dollar (etwa 12 Millionen Franken) zum Verkauf und befindet sich im 11. Stock. Das Apartment erstreckt sich über 356 Quadratmeter und verfügt über vier Schlafzimmer und vier Badezimmer.

Der Kern der neuen Wohnung bildet ein Wohnzimmer mit 3 Meter hohen Decken und riesigen Fenstern mit Blick auf die 5th Avenue. Sowohl das grosse Wohnzimmer als auch das Eck-Schlafzimmer verfügen über speziell angefertigte, gebogene Fenster, die eigens für die abgerundeten Ecken des Flatiron Buildings entworfen wurden.

Das Hauptschlafzimmer bietet einen begehbaren Kleiderschrank mit Fenster, einen verwinkelten Ankleidebereich mit deckenhohen Schränken und ein Badezimmer mit Fenster und Badewanne.

Für 190 Millionen Dollar versteigert

Insgesamt sollen im Rahmen des mehrjährigen Umbaus 38 Eigentumswohnungen entstehen. Das «Bügeleisen-Gebäude» wurde 2023 versteigert. Der Immobilien-Entwickler Jeff Gural (80), der bereits Teileigentümer des dreieckigen Gebäudes war, erhielt damals den Zuschlag. Er blätterte dafür 190 Millionen Dollar hin.

Die Sanierung der Liegenschaft dürfte den neuen Besitzer teuer zu stehen gekommen sein. Nicht nur wegen der Fassade aus Terrakotta und Kalkstein, die aufwendig saniert werden musste. Auch die rund 1000 Fenster – mit zum Teil gebogenen Scheiben – mussten demnach einzeln von Hand ersetzt werden. Die Arbeiten sollen im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein.