Es geht um mögliche Submissionsabsprachen im Tief- und Hochbau. Der Verdacht: Jahrelang sollen Offerten und Preise bei Ausschreibungen koordiniert worden sein.

Weko nimmt 20 Baufirmen im Jura ins Visier – 150 Projekte im Fokus

Paukenschlag im Kanton Jura: Die Wettbewerbskommission (Weko) weitet ihre Untersuchung wegen möglicher Submissionsabsprachen im Tief- und Hochbau deutlich aus.

Statt sechs stehen nun rund 20 Unternehmen im Fokus. Der Verdacht: Über Jahre sollen Offerten und Preise bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen koordiniert worden sein. Betroffen sein könnten mehr als 150 Bauprojekte aus den Jahren 2016 bis 2025.

Die Weko prüft, ob unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen. Solche Verfahren dauern in der Regel mehrere Jahre.

Im Fokus stehen diese Firmen:

André Chaigat et Fils SA

Bieri et Grisoni S.A.

Comte Construction SA e Germain Comte S.A.

Fernand Perrin S.A. e Perrin Holding Sàrl

Marti Arc Jura SA e Marti Holding AG

PMB Construction SA e PMB Holding SA

Louis Vernier SA

Baume constructions SA

Entreprise Louis SA

Hänzi S.A.

FMGC SA

Francis Beuchat Sàrl e Benjamin Chaigat Holding Sàrl

G. Cuenat S.A.

GCB S.A.

Georges Chételat SA

Guy Choulat S.A.

Laurent Membrez SA (succursale de Delémont)

Les Fils de Marc Joliat S.A.

Mendez Constructions Sàrl

René Seuret S.A.

Für alle betroffenen Firmen gilt die Unschuldsvermutung.

