US-Finanzminister Scott Bessent (63) hat enthüllt, dass bis zu 70 Nationen um dringende Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump (78) bitten, um Auswirkungen von Trumps weitreichenden Zöllen abzumildern.

Der als besonnen geltende Bessent hob in der Sendung «Meet the Press» von NBC den Einfluss hervor, den Trump durch die Zölle erlangt habe. Bessent verteidigt Trumps Zollstrategie als Mittel zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im Welthandel.

Für die Schweiz ist die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda (60), am Sonntag im Rahmen einer Dringlichkeitsmission nach Washington geeilt. Die Seco-Chefin soll bis Mittwoch in der US-Hauptstadt bleiben – dem Stichtag, ab dem Trumps Zollkeule weltweit gelten soll.

«Sie werden zu uns kommen und verhandeln wollen»

Länder wie Japan, Taiwan und Vietnam befinden sich laut Berichten aus Washington in der Pole Position für Gespräche. Sie bemühten sich als Erste um Verhandlungen mit Trump.

Vietnam bot sofort an, im Gegenzug für Nachsicht alle Zölle auf US-Waren zu streichen. Taiwan offeriert, alle Zölle auf US-Waren aufzuheben und Handelsschranken zu beseitigen. Taiwan will sich zum Kauf amerikanischer Produkte verpflichten und in US-Produktion investieren.

Bessent prophezeit, dass US-Handelspartner in Washington Klinken putzen werden: «Sobald die Länder ihre gegenseitige Zolltarifnummer erhalten haben, werden sie zu uns kommen und sie herunterhandeln wollen.»

Trump gibt wohl nicht nach

Trotz der Marktturbulenzen bleibt Bessent optimistisch. Er weist Rezessionsängste zurück und argumentiert, dass kurzfristige Schmerzen für langfristigen Wohlstand notwendig sind. «Ich sehe keinen Grund, warum wir eine Rezession einpreisen müssen», so der langjährige Hedgefondsmanager. Die Ergebnisse würden Zeit brauchen, Kritiker seien zu kurzsichtig.

Für Regierungen und Anleger stellt sich die Frage, ob Trump in letzter Minute vor dem 9. April einlenken wird und seine Haltung abschwächt, wenn sich die Marktverluste verstärken. Oder ob er wie am 7. April noch härter durchgreift, China mit noch höheren Strafzöllen droht und schwört, trotz Flehen der Wall Street nicht zu wanken.

Japan erhält Vorrang

Trumps Poker, die Dynamik des Welthandels über Nacht zu verändern, fordert gigantische Einsätze. Marktkapital in der Höhe von fünf Billionen Dollar ist ausgelöscht worden und viele Währungen tauchten.

Die ersten Zollverhandlungen, die Washington mit Japan führen wird, geben möglicherweise den Ton für eine neue Ära der US-Handelsbeziehungen an. Japan erhalte bei den Verhandlungen «Vorrang», so Bessent, «weil sie sehr schnell vorgeprescht sind» und über wichtige militärische und wirtschaftliche Beziehungen mit den USA verfügen.