Goldpreis stoppt seinen Höhenflug

Der Goldpreis hat seine Rekordjagd unterbrochen und ist merklich gefallen. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) sank am Dienstag bis auf 4168 US-Dollar.

Der Goldpreis hat seinen Rekordlauf am Dienstag unterbrochen und sich wieder zurückgebildet. (Archivbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zuvor waren die Notierungen sechs Handelstage in Folge gestiegen und von Rekord zu Rekord geeilt - zuletzt am Montag mit 4357 Dollar.

Der Goldpreis wurde zuletzt durch eine Reihe von Faktoren unterstützt. Dazu gehörten geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und die teilweise Schliessung von Regierungsbehörden. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Preisanstieg von Gold auf mehr als 60 Prozent.

Die Experten von Activtrades begründen die jüngsten Verluste unter anderem mit den Kursgewinnen des Dollar. Wird er stärker, verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold in anderen Währungsräumen und bremst so die Nachfrage. Eine echte Trendwende erwarteten die Experten jedoch nicht.