Unser Nachbar ist unter Druck
Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

Überraschender Rückgang der deutschen Wirtschaft: Das BIP sank um 0,3 Prozent statt um die erwarteten 0,1 Prozent.
Publiziert: vor 24 Minuten
Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent. (Archivbild)
Foto: Michael Probst
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Ökonomen hatten mit einem Rückgang von lediglich 0,1 Prozent gerechnet. Zudem hat der deutsche Staat im ersten Halbjahr 2025 mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen allerdings bei vergleichsweise niedrigen 1,3 Prozent.

