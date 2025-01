Trump gegen Fed-Chef Powell – die Weltwirtschaft steht auf dem Spiel

Donald Trump forderte von Notenbank-Chef Jerome Powell schon in seiner ersten Amtszeit tiefere Zinsen. Der heutige Zinsentscheid dürfte den Konflikt erneut entfachen. Will Trump gar die Unabhängigkeit der Federal Reserve beschneiden?

Unabhängigkeit der Notenbank in Gefahr – heute erster Zinsentscheid

1/5 Donald Trump nominierte Jerome Powell in seiner ersten Amtszeit als Fed-Präsidenten. Foto: Bloomberg via Getty Images

Auf einen Blick Trump fordert tiefere Zinsen, Fed-Chef Powell will Leitzins unverändert lassen

Powell ist noch bis 2026 im Amt, Trump will Mitsprache bei Zinsen

Trumps Einmischung in Geldpolitik könnte Inflation befeuern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Ein Schatten schwebt über der ersten Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr: US-Präsident Donald Trump (78) mischt sich wie schon in seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) in die Geldpolitik ein – und fordert tiefere Zinsen.

Investoren erwarten heute von der US-Notenbank Federal Reserve keine Änderung des Leitzinses. Damit dürfte Fed-Chef Jerome Powell (71) den Präsidenten erneut gegen sich aufbringen. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum Streit, der massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben kann.

Worum geht es?

Für Trump gilt: Tiefe Zinsen sind gut. Sie kurbeln die Wirtschaft an und treiben die Börsenkurse in die Höhe. Doch Powell sieht aktuell wenig Grund für weitere Zinssenkungen. Denn tiefe Zinsen befeuern auch die Teuerung und können zu gefährlichen Aktien- und Immobilienblasen führen.

Die Jahresinflation in den USA stieg im Dezember auf 2,9 Prozent und ist damit höher als gewollt. Dazu muss man wissen: Die Notenbank strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Ausserdem könnten Trumps Zollpläne die Teuerung in den USA weiter anheizen.

Experten gehen deshalb davon aus, dass Powell in den nächsten Monaten am eher hohen Leitzins von aktuell 4,5 Prozent festhalten wird. Zum Vergleich: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins bereits auf 0,5 Prozent gesenkt. In der Eurozone liegt er vor dem Zinsentscheid am Donnerstag bei 3,15 Prozent.

Was will Trump tun?

Trump hatte den Republikaner Powell in seiner ersten Amtszeit selbst zum Fed-Präsidenten ernannt. Doch schon kurz darauf bereute er seinen Entscheid und griff den Notenbankchef massiv an, weil dieser mehrfach die Zinsen erhöhte. Trump bezeichnete die Politik der Fed unter anderem als «verrückt» und Powell als «Feind».

Powells zweite Amtszeit dauert noch bis Ende 2026. Und Powell hat klargemacht, dass er freiwillig nicht gehen wird. Einfach feuern kann Trump den Notenbankchef auch nicht. Wenn er es trotzdem versucht, würde das einen langen Rechtsstreit auslösen, bei dem am Ende der Oberste Gerichtshof entscheiden müsste.

Für den US-Präsidenten ist aber klar, dass er bei Leitzinsentscheiden ein Wort mitzureden hat. «Ich denke, ich habe das Recht, mich dazu zu äussern, ob die Zinssätze steigen oder sinken sollten», sagte Trump im Oktober.

Das Gesetz sieht anders aus. Die Notenbank ist unabhängig. Um das zu ändern, müsste Trump das Gesetz anpassen. Auch das wäre trotz der republikanischen Mehrheit im Kongress ein langes und schwieriges Unterfangen.

Was sind die Gefahren?

Das Problem: Trumps Wunsch nach tiefen Zinsen ist nicht von gesamtwirtschaftlichen Überlegungen getrieben. Als Unternehmer will der US-Präsident einen starken Aktienmarkt und ein starkes Wachstum. Der bekannte Ökonom Nouriel Roubini (66) warnte laut Yahoo Finance, dass sich die Inflation verschlimmern würde, wenn die Fed ihre Unabhängigkeit verliert.

Wozu aus politischen Gründen tief gehaltene Zinsen führen können, zeigt das Beispiel der Türkei: Jahrelang hielt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (70) trotz extremer Inflation an seiner Zinspolitik fest und stürzte sein Land damit in eine Wirtschaftskrise. Im Fall der Türkei hatte dies keine grossen Auswirkungen auf den Rest der Welt. Doch wenn die USA in eine Krise geraten würde, dann wären wir alle davon betroffen.