Auf einen Blick Salt verzeichnet Rekordzuwachs bei Handyabos und steigert Umsatz

Festnetzangebot in sieben weiteren Gemeinden verfügbar

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Salt hat in den ersten neun Monaten weiter zugelegt. Dabei lockte der drittgrösste Mobilfunkanbieter der Schweiz so viele Neukunden für Handyabos an wie noch nie. Insgesamt steigerte Salt den Umsatz von Januar bis September um 2,4 Prozent auf 838,3 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Während der Umsatz aus dem Telekomgeschäft um 5,2 Prozent anzog, gingen die Verkäufe von Geräten wie etwa Handys oder Tablets um 13,1 Prozent zurück.

Getrieben wurde das Umsatzplus im Telekomgeschäft vor allem durch das kräftige Wachstum bei den Kunden: Hier konnte Salt im Sommerquartal 40'000 neue Handyabonnenten bei Privat- und Firmenkunden gewinnen. Über die gesamten neun Monate summierte sich das Neukundenwachstum auf 112'000. Das sei ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ein neuer Rekord. Auch Preiserhöhungen wirkten sich positiv aus.

Erstmals mehr als 250'000 Festnetz-Kunden

Auch im Festnetz konnte Salt zulegen. Die Zahl der TV-, Internet- und Festnetztelephoniekunden habe die Grenze von 250'000 überschritten. Das Festnetzangebot sei neu in sieben weiteren Gemeinden verfügbar.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte derweil nur moderat um 0,7 Prozent auf 430,0 Millionen Franken zu. Wegen der Inflation seien die Kosten gestiegen, hiess es. Zudem habe man mehr Geld in Werbung und Marketing gesteckt.

Auch eine Einmalzahlung in Höhe von 4,2 Millionen Franken für Boni wegen Übererfüllung der Ziele drückte aufs Ergebnis. Die EBITDA-Marge sank leicht auf 51,3 Prozent von 52,1 Prozent im Vorjahr.

Der Reingewinn der Salt-Muttergesellschaft Matterhorn Telecom Holding stieg dagegen um 9,9 Prozent auf 125,2 Millionen Franken.