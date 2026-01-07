Für das vergangene Jahr erzielte die Migros-Tochter einen Umsatz von 3,8 Milliarden Franken. Ein Plus von 17 Prozent. Es ist das zweitgrösste Wachstum der Firmengeschichte.

Der Auslandsumsatz bliebt jedoch unter dem Vorjahresniveau

Bei der Migros-Tochter Digitec Galaxus läufts: Der Onlinehändler setzte im vergangenen Jahr mit rund 3,8 Milliarden Franken 17 Prozent mehr Umsatz um und verzeichnet damit das zweitgrösste Wachstum der Firmengeschichte.

Damit legte die Verkaufsplattform nochmals einen Umsatzsprung um 536 Millionen Franken hin. Einen grösseren Sprung gab es bisher nur im Coronajahr 2020, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Im Ausland bleibt Zuwachs unter Vorjahresniveau

Die Wachstumsstory setzte sich auch im europäischen Ausland fort: In Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien erzielte Galaxus 2025 einen Plattformumsatz von 418 Millionen Euro. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dieser Zuwachs liegt allerdings unter dem Vorjahr. Im Jahr 2024 ist das Unternehmen im Ausland nämlich noch um 27 Prozent gewachsen. Laut Galaxus habe man «das Pendel etwas in Richtung Profitabilität bewegt und weniger ins Marketing investiert».