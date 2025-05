Die Schweiz ist für ihren guten öffentlichen Verkehr bekannt. Täglich strömen Hunderttausende durch die grossen Bahnhöfe. Diese dienen längst nicht mehr nur dem Um- oder Ausstieg: An den Knotenpunkten wird auch gegessen, ein Geschenk für den Geburtstag am Abend gekauft. Zudem sind auch andere Faktoren wie die Parkmöglichkeiten oder die Verfügbarkeit von WCs wichtig.

Zusammengefasst also: Welcher Bahnhof liefert das beste Gesamterlebnis? Eine neue Untersuchung des Schweizer Reiseportals Holidaycheck beantwortet diese Frage. Die Plattform hat die 29 wichtigsten Bahnhöfe der Schweiz unter die Lupe genommen.

Das Resultat: Der Zürcher Hauptbahnhof steht mit 356 von 400 möglichen Punkten an der Spitze. Das überrascht. Denn in vielen Schweizer Köpfen ruft der grösste HB der Schweiz nicht nur positive Erinnerungen hervor. Man verbindet ihn zuweilen mit grossem Pendlergedränge, zudem ist es nicht gerade einfach, sich zurechtzufinden. Warum also schneidet der zentrale Verkehrsknoten trotzdem so gut ab?

Die Antwort: gerade eben aufgrund des Gesamtergebnisses. Holidaycheck lässt in die Untersuchung die vier Faktoren Komfort, Konsum, Anbindung und Kundenbewertungen einfliessen. In den zwei erstgenannten holt der HB die Maximalpunktzahl. Als Beispiel: Mit 174 verschiedenen Geschäften und einer Vielfalt von 12 Kategorien – von Blumenläden bis Elektronikgeschäften – bietet der Zürcher Bahnhof ein Einkaufserlebnis, welches gemäss dem Bericht «mit vielen Shoppingzentren mithalten kann». Auch Geldautomaten, Wi-Fi, WCs und sogar Duschen sind genügend vorhanden.

Mit 11 Punkten Rückstand steht der Bahnhof in Bern an zweiter Stelle, besonders stark in den Bereichen Nutzerbewertungen (92 Punkte) und Komfort (90 Punkte). Den dritten Platz sichert sich St. Gallen mit 342 Punkten, gefolgt von Winterthur mit 332 Punkten. Die Top 7 komplettieren Genf, Luzern und Chur mit jeweils 329 Punkten.

Abgeschlagen am Tabellenende steht der Bahnhof Herisau. Dieser wird momentan allerdings komplett umgebaut, was durchaus ein Grund für das schlechte Abschneiden sein könnte. Fast 30 Punkte trennen die Hauptstadt des Kantons Appenzell Ausserrhoden zum zweitletzten Platz, Sarnen. Der Obwaldner Hauptort schafft es trotz einer perfekten Kundenbewertung nicht auf eine bessere Rangierung. Auch Lausanne, die zweitgrösste Stadt der Romandie, schneidet schlecht ab. Im hinteren Teil der Rangliste dominieren allerdings vor allem kleinere Städte.

Wer führt die Kategorien an?

Dabei sind die kleineren Knotenpunkte nicht völlig chancenlos. In der Kategorie Anbindung, welche Faktoren wie Parkgebühren, Car-Sharing-Angebote, öffentliche E-Ladestellen und den Platz für Velos berücksichtigt, führt Schwyz die Rangliste an. Hier wirken sich die höheren Parktarife in den Städten negativ auf die Bewertung aus. Während in Schwyz nur 5 Franken pro Tag fällig werden, müssen Autofahrer in Luzern mit 60 Franken für das Tagesparken rechnen.

Auch die Kategorie der Kundenbewertungen, die auf den aktuellen Google-Einschätzungen basiert, zeigt ein spannendes Bild. So korreliert die Zufriedenheit der Reisenden nicht direkt mit den Einkaufsmöglichkeiten oder der Grösse des Bahnhofs. Ein Hinweis darauf, dass andere Faktoren wie Sauberkeit, Atmosphäre oder persönlicher Service ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Als Grundlage für die Studie dienten aktuelle Daten der SBB, Webrecherchen und Google-Maps-Auswertungen.