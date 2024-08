Trotz sinkender Nachfrage Im Kanton Zug gibt es die meisten E-Autos

Elektroautos sind in Zug am populärsten, wo 8,2 Prozent der Autos elektrisch fahren. Zürich und Waadt liegen weit dahinter. Trotz steigender Neuzulassungen sinkt die Nachfrage nach E-Autos in der Schweiz aktuell.