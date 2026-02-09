Das Tochterunternehmen verkündet laut Medienberichten intern einen Stellenabbau «im zweistelligen Bereich». Trotz starkem Umsatz und einem Ableger in Deutschland sollen bei Cablex hierzulande Kosten eingespart werden. Weitere Angestellte bangen um ihre Jobs.

Der Telekom-Konzern Swisscom strich für das Geschäftsjahr 2025 einen Reingewinn von 1,54 Milliarden Franken ein. Trotzdem setzt das Unternehmen jetzt beim Personal der Tochterfirma Cablex den Rotstift an. Konkret soll beim Netzbauer mit Sitz in Gümligen BE «eine zweistellige Zahl von Mitarbeitenden» wegfallen, so ein Sprecher gegenüber dem Portal «20 Minuten», das unter Berufung auf eine interne Quelle zuerst über den Stellenabbau berichtete.

Demnach ist die Stimmung bei Cablex laut dem Newsportal am Boden – weitere Mitarbeitende fürchten um ihre Jobs. Cablex-CEO Roger Keller zeigte sich im Intranet der Firma betroffen: «Ich bedaure das sehr und mir tut es leid für jede einzelne Person, die davon betroffen ist. Aber die Entwicklung ist so eindeutig, dass es keine andere Möglichkeit gibt», lässt sich der Unternehmenschef zitieren. Die Swisscom-Tochter, spezialisiert auf den Bau von Netzinfrastruktur, beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende und hat seit 2024 auch eine Niederlassung in Deutschland.

+++ Update folgt +++