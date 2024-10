Mit dem Autoverlad sparst du 25 Minuten gegenüber dem Furkapass. Foto: CHRISTIA PFAMMATTER 1/5

Auf einen Blick Preis auf der Furka von 33 Franken das ganze Jahr über

Motorradfahrer zahlen 65 Prozent mehr

Preiserhöhung wegen gestiegener Energie- und Personalkosten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Aus dem Radio kennen wir den Autoverlad Furka zu gut. In Ferienzeiten vor allem im Winter bilden sich gefühlt jeden zweiten Tag Staus an den Stationen. Der Autozug fährt durch den Tunnel von Oberwald VS nach Realp UR oder umgekehrt. Die Fahrt dauert knapp 20 Minuten und ermöglicht eine Zeitersparnis von 25 Minuten gegenüber dem Umweg über den Furkapass.

Doch jetzt wird die Fahrt teurer. Ab dem 1. Dezember kostet ein Billett das ganze Jahr durch 33 Franken. Das teilt die Matterhorn-Gotthard-Bahn auf ihrer Website mit. Somit erhöht sich der Sommerpreis um mehr als 20 Prozent. Bislang zahlten Autofahrer in der warmen Jahreszeit 27 Franken für eine Durchfahrt. Der Preis im Winter bleibt auf den genannten 33 Franken.

Preistabelle für Einzelfahrten am Autoverlad Furka:

Einzelfahrten Heute Neu Motorfahrzeug bis 3,5t und 9 Personen Sommerpreis 27 Franken

Winterpreis 33 Franken Ganzjahrespreis 33 Franken Anhänger bis 0,7t Sommerpreis 27 Franken

Winterpreis 33 Franken Ganzjahrespreis 33 Franken Motorrad 20 Franken 33 Franken Grossraumfahrzeug ab 3,5t und mehr als 9 Personen 200 Franken 230 Franken

Gleiche Leistung im Sommer wie im Winter

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn begründet den Anstieg mit «gestiegenen Energiepreisen, höheren Personalkosten und teurerem Rollmaterial». Auch die Fahrplanerweiterungen würden zusätzliche Kosten verursachen. Das Problem: Die Abgeltungen des Bundes reichen nicht aus, um die Rechnung vollständig zu decken. Die höheren Preise sollen also einen weiterhin nachhaltigen Betrieb gewährleisten.

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn hat die Tarife des Autoverlads Furka zuletzt im Januar 2014 – also vor mehr als zehn Jahren – erhöht. Da der Autoverlad im Sommer die gleiche Leistung erbringt wie im Winter, möchten die Betreiber eine einheitliche Preisstruktur schaffen.

Allerdings werden Motorradfahrer besonders abgestraft. Ihr Preis steigt um 65 Prozent auf 33 Franken. Gemäss der Matterhorn-Gotthard-Bahn sind Motorräder für einen «höheren Aufwand» verantwortlich, weil die Mitarbeiter die Töffs separat im geschlossenen Steuerwagen verladen müssen.