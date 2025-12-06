Der ehemalige Novartis-Vizepräsident Hans-Jörg Rudloff ist tot. Er starb am 1. Dezember im Alter von 85 Jahren, wie unter anderem aus einer Todesanzeige in der «NZZ» hervorgeht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rudloff galt als einer der Architekten des internationalen Eurobond-Marktes. Er prägte über viele Jahre das Investmentbanking von Credit Suisse First Boston und war später als Verwaltungsratspräsident für das Investmentbanking der britischen Barclays-Gruppe tätig. 2003 gehörte er zu den Mitgründern der unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppe Marcuard Heritage in Zürich, deren Vorsitz er zeitweise innehatte.

In der Todesanzeige der «NZZ» würdigte das Investmentunternehmen TBG AG Rudloff als langjähriges Verwaltungsratsmitglied, das über drei Jahrzehnte mit «Weitsicht, Integrität und Engagement» die Entwicklung des Unternehmens geprägt habe. Man verliere einen geschätzten Ratgeber und aufrichtigen Freund, dessen Andenken man in Ehren halte.