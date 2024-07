1/6 Das Kernforschungsinstitut Cern bei Genf ist ein Aushängeschild der Schweiz.

Für die globale Reisebranche ist es ein Fixpunkt im Jahr: Die Veröffentlichung der 100 grossartigsten Orte der Welt des «Time Magazine». In einer Mitteilung schreiben die Herausgeber des Magazins, dass die diesjährigen Reiseziele «die Identität der Menschheit widerspiegeln: das, wonach wir uns kollektiv am meisten sehnen, wenn wir von den täglichen Stressfaktoren und Verantwortlichkeiten befreit sind».

Auch zwei Schweizer Reiseziele haben es auf die exklusive Liste geschafft: Zermatt mit dem Matterhorn Alpine Crossing – der höchsten Alpenüberquerung per Seilbahn zwischen zwei Ländern – und dem Kernforschungsinstitut Cern bei Genf. Blick hat die Liste des «Time Magazine» analysiert und präsentiert die fünf überraschendsten Orte:

Die weisse Wüste, Antarktis

98 Prozent des Kontinents Antarktis sind schneebedeckt. Die sogenannte weisse Wüste aus Eis ist einer der letzten unberührten Naturräume der Erde. Im Jahr 2005 hat der Entdecker Patrick Woodhead das Camp «White Desert» eröffnet – zuerst nur mit ein paar wenigen Bergzelten. Heute bieten die mittlerweile zwei Camps Platz für bis zu 300 Besucher pro Saison, die in der einmaligen Eislandschaft ein abenteuerliches Reiseerlebnis suchen. Zu den einmaligen Aktivitäten gehören der Besuch des Südpols und der Kaiserpinguin-Kolonie in der Atka-Bucht sowie die Erkundung von Eiswellen, die von türkisfarbenen Flüssen durchzogen sind.

Altstadt von Al-Ula, Saudi-Arabien

Im Nordwesten von Saudi-Arabien findet sich mit der Altstadt von Al-Ula eine der beeindruckendsten Kulturerbestätten der ganzen Region. Sie wurde bereits von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen als eines der besten Tourismusdörfer 2022 ausgezeichnet. Das «Time Magazine» streicht das sich in der Stadt gelegene Dar Tantora The House Hotel heraus – die erste und einzige Übernachtungsmöglichkeit. Das Hotel wurde aus den über 800 Jahre alten Lehmziegelhäusern gebaut und verfügt über 30 Zimmer.

Wukalina Walk, Tasmanien, Australien

Eine abgelegene Region, wo Reisende Wallabys, Wombats und dem Tasmanischen Teufel begegnen können. Die australischen Ureinwohner betreiben auf der Insel Tasmanien den Wukalina Walk – eine viertägige Wanderung über 35 Kilometer. Ein lokaler Guide nimmt die Touristen mit auf eine Reise durch die dunkle Geschichte der Enteignung der Aborigines und zeigt die Auswirkungen der Kolonialisierung auf. Eines der Highlights sind die weissen Sandstrände sowie die Übernachtungen in den von Einheimischen gebauten Hütten.

Lake Pukaki, Neuseeland

Wer die Sterne am Nachthimmel liebt, ist hier genau richtig: Am See Pukaki in Neuseeland gilt der Sternenhimmel als so schön wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das «Time Magazine» streicht das Mount Cook Retreat hervor, das mit luxuriösen Lodges Sterne-Liebhaber aus aller Welt anzieht. Bei Einbruch der Dunkelheit begeben sich die Gäste in einen benachbarten Weinkeller, der an das einzige Observatorium der Region angrenzt. Dort wartet ein vollautomatisches Teleskop auf die Touristen, mit dem sie einen Blick auf die Ringe des Saturns und «unvorstellbar weit entfernte Nebel in brillanten Details» werfen können, so das «Time Magazine». Ein Glas Whisky oder Wein sei inklusive – klingt romantisch.

The Diyarbakir Express, Türkei

Dieser Sightseeing-Zug ist nigelnagelneu. Er wurde im April 2024 von der staatlichen türkischen Eisenbahngesellschaft eingeweiht. Einmal pro Woche fährt der Diyarbakir Express von der Hauptstadt Ankara in die südöstliche Stadt Diyarbakir und legt in 24 Stunden insgesamt 1051 Kilometer zurück. Unterwegs können die Reisenden die sich ständig verändernde Landschaft von den Fenstern ihrer gemütlichen Schlafwagenkabinen aus beobachten, die mit Waschbecken und Minikühlschränken ausgestattet sind. Am Ende werden die Touristen mit der historischen Stadt Diyarbakir belohnt, die einst im vierten Jahrhundert errichtet worden ist. Mit seinen beeindruckenden schwarzen Basaltmauern unterscheidet sich Diyarbakir sehr von anderen Teilen der Türkei.