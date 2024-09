Der geplante Kauf von Globus durch die thailändische Central Group verzögert sich erneut. Die Immobilien sind stark überbewertet. Bei einer Rettung drohen Banken grosse Verluste. Die Seco-Staatssekretärin war eben noch in Bangkok für Gespräche.

Kurz zusammengefasst Globus-Übernahme durch Central Group in der Schwebe

Seco-Chefin Budliger Artieda besuchte Thailand für Gespräche

Banken müssten fast eine halbe Milliarde Franken abschreiben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die Thailänder der Central Group wollen offenbar kaum etwas für die Globus-Übernahme bezahlen. Der Deal hängt in der Schwebe, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Es ist nun Monate her, dass als ausgemacht galt, dass das Traditions-Warenhaus an der Bahnhofstrasse mithilfe von Geld aus Südostasien gerettet wird.

Der Grund für die weiterhin ungewisse Zukunft: Das Warenhaus der bankrotten Signa-Gruppe gehört heute de facto einer Reihe von Banken. Vor allem Kantonalbanken drohen Millionenabschreiber. Die Rettung von Globus wird damit auch politisch.

«Aufschlussreiches Gespräch»

Wohl auch Zeichens dieser schwierigen Lage war Staatssekretärin Helene Budliger Artieda (59), Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, unlängst nach Thailand gereist, um gleich persönlich mit der Besitzerfamilie der Central Group zu sprechen.

Die Übernahme von Globus durch die thailändische Central Group ist in der Schwebe. Die Thailänder wollen kaum Geld für das Warenhaus zahlen, während die involvierten Banken keine Abschreiber in Millionenhöhe hinnehmen wollen. Foto: Sven Thomann

Zum Abschluss ihres Aufenthalts im Königreich habe sie ein «aufschlussreiches Gespräch» mit der Chirativat-Familie «über die Investitionen der Central Group in der Schweiz» geführt. Über den Inhalt des Gesprächs machte Budliger Artieda keine Angaben. Klar jedoch ist, die Globus-Sanierung gestaltet sich als weit schwieriger als kürzlich noch angenommen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Abschreiber von fast einer halben Milliarde Franken

Benkos Signa-Imperium war schon immer verschachtelt, hoch verschuldet und intransparent. Die Warenhauskette ist in eine Retailgesellschaft und fünf Immobiliengesellschaften aufgeteilt, die Globus-Filialen in Zürich, Bern und Basel besitzen. An beiden Teilen hält die Central Group bereits 50 Prozent. Das Problem: Die Immobilien sind zu hoch bewertet. Laut Insolvenzverwalter mussten sie um satte 33 Prozent abgeschrieben werden. Ein Abschreiber von 431 Millionen Franken.

Besonders prekär ist die Lage in Zürich und Basel. Dort decken die gesunkenen Immobilienwerte gerade noch die Hypotheken. Für die Central Group lohnt es sich kaum, die restlichen Anteile zu übernehmen.

Banken unter Zugzwang

Ein knappes Dutzend Kantonalbanken ist in die Globus-Immobilien involviert, darunter die Zürcher, Basler, Berner, Walliser und Bündner Kantonalbank. Sie stehen vor happigen Abschreibern. Die Insolvenzverwalter von Signa wollen aber nicht zum Nulltarif verkaufen. Darum stockt der Globus-Deal – und ein Konkurs der Immobiliengesellschaften droht, wenn keine Lösung gefunden wird.

Die gewieften Thailänder werden kaum etwas für die Liegenschaften bezahlen wollen. Die Banken sitzen zwar am längeren Hebel. Sie müssen hohe Verluste hinnehmen, wenn sie Schlimmeres verhindern wollen.