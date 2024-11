Kalifornien will den von Donald Trump angekündigten Subventionskürzungen für Elektroautos mit einem eigenen Förderprogramm entgegentreten. Ausgenommen wären davon offenbar Tesla-Fahrzeuge.

Als die Beziehungen zwischen den beiden noch besser waren: Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom (r.) im November 2023 mit Tesla-CEO Elon Musk beim Besuch einer Produktionsstätte des E-Autobauers in Palo Alto. Foto: Keystone

Kalifornien will den von President Elect Donald Trump (78) angekündigten Subventionskürzungen für Elektroautos mit einem eigenen Förderprogramm entgegentreten. «Wir werden einschreiten, wenn die Trump-Regierung die bundesweiten Steuererleichterungen abschafft», sagte Gouverneur Gavin Newsom (57).

Sollte der Republikaner Trump nach seinem Amtsantritt im Januar wie angekündigt die 7500-Dollar-Prämie für Elektroautos abschaffen, werde Kalifornien sein früheres Subventionsprogramm für batteriebetriebene Fahrzeuge wieder einführen, teilte der demokratisch regierte Staat mit.

«Das ist verrückt»

Wie US-Medien berichten, würde Newsom die Förderung von Elektroautos in Kalifornien allerdings ohne Tesla neu auflegen. Dies, obwohl Tesla das einzige Unternehmen ist, das seine Autos in Kalifornien fertigt. «Das ist verrückt», kommentierte Tesla-CEO Elon Musk (56) in seinem Onlinedienst X.

In Kommentaren auf sozialen Medien wird von einer «rein politischen», «strafenden» und «unamerikanischen» Vergeltung durch den Demokraten Newsom gesprochen.

Widerstand gegen Klimaskeptiker Trump

Das kalifornische Programm war bis zum November 2023 in Kraft und sah Erstattungen von ebenfalls bis zu 7500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos vor.

Kalifornien werde beim Weg zu einer Zukunft mit sauberen Transportmitteln keine Rückschritte akzeptieren, sagte Gouverneur Newsom weiter. «Wir werden es für die Menschen bezahlbarer machen, saubere Autos zu fahren», verkündete der Demokrat, der sich selbst zum Anführer des politischen Widerstands gegen den Klimaskeptiker Trump erklärt hatte.

Der Bundesstaat Kalifornien ist landesweit führend bei der Einführung von Elektroautos und US-weit der grösste Markt für diese Art von Fahrzeugen. Etwa ein Drittel aller Elektroautos werden in dem Bundesstaat verkauft. Einer von vier in Kalifornien gekauften Neuwagen ist laut offiziellen Zahlen des Bundesstaates ein Elektro- oder Hybrid-Fahrzeug.

Trump hatte sich während des Wahlkampfes oft gegen die Förderung von Elektroautos ausgesprochen und angekündigt, die Förderung fossiler Energieträger auszuweiten.