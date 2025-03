Donald Trump präsentiert sich medienwirksam in einem roten Tesla Model S. Er lobt das Auto und kauft es kurzerhand. Sehr zur Freude von Elon Musk, der direkt neben ihm steht. Ein wahrlich spezielles Spektakel – vor dem Weissen Haus.

Tesla in der Mega-Krise – US-Präsident löst Versprechen ein

1/10 Hat dem US-Präsidenten soeben einen Tesla verkauft: Elon Musk. Foto: Getty Images

Darum gehts Tesla-Aktie sinkt stark. Trump verspricht, einen Tesla zu kaufen

Trump und Musk präsentieren sich medienwirksam im Tesla Model S

Tesla-Aktie fiel von 480 auf 230 Dollar in drei Monaten

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Es ist die wohl grösste Krise in Teslas Geschichte: Die Aktie des Elektroautobauers hat sich innert drei Monaten mehr als halbiert – von 480 Dollar im Dezember auf 230 Dollar am Dienstag. Besonders heftig war der Absturz am Montag: Tesla verlor über 15 Prozent.

Im Tal der Tränen ist Elon Musk (53) deswegen zwar noch nicht angelangt. Aber offenbar tat ihm sein Kumpel leid. Und zwar so richtig! Anders ist das Versprechen von Donald Trump (78) am Montagabend nicht zu erklären: Er werde einen Tesla kaufen! Das schrieb der US-Präsident auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst Truth Social.

«Für Republikaner, Konservative und alle grossen Amerikaner setzt Elon Musk alles aufs Spiel, um unserer Nation zu helfen, und er macht einen fantastischen Job!» Und weiter: «Aber die linksradikalen Verrückten versuchen, wie so oft, Tesla, einen der grössten Automobilhersteller der Welt und Elons Baby, illegal und heimlich zu boykottieren, um Elon und alles, wofür er steht, anzugreifen und zu schädigen.»

Trump und Musk scherzen mit Model S

Wenige Stunden nach dem Versprechen löst Trump dies tatsächlich bereits ein. Am Dienstag präsentierte sich der US-Präsident im Weissen Haus medienwirksam an einem roten Tesla Model S. «Wow», rief Trump, als er sich in den Fahrersitz fallen liess. «Das ist wunderschön.» Neben ihm nahm Elon Musk Platz – und scherzte darüber, dass sie damit wohl den Secret Service nervös machten.

Offenbar will Trump das Fahrzeug kaufen – zumindest behauptete er das vor versammelter Presse, wie «AP» berichtet. Bezahlen werde er mit einem Scheck, das Auto solle danach von seinen Mitarbeitern genutzt werden. Ob der Kauf tatsächlich über die Bühne geht oder nur eine PR-Aktion ist, bleibt unklar. Fest steht: Die Tesla-Aktie konnte am Dienstag nach wochenlangem Sinkflug kurzfristig um 4 Prozent zulegen.