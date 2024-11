Der Textilunternehmer Thomas Isler ist am 14. November im Alter von 80 Jahren verstorben. Er war langjähriger Präsident des Branchenverbands Swiss Textiles, an der Spitze des Textilunternehmens Gessner und Mitglied des Zürcher Kantonsrats.

Foto: MARIO GACCIOLI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der am 13. November 1944 geborene Textilindustrielle Thomas Isler hatte viele Hüte auf. Das zeigt die Ausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Donnerstag: Eine ganze Seite an Todesanzeigen ist dem Unternehmer und Politiker gewidmet, der einen Tag nach seinem 80. Geburtstag verstorben ist.

Mehr als fünf Jahrzehnte stand Isler an der Spitze des Textilunternehmens Gessner. «Mit Thomas Isler verlieren wir einen leidenschaftlichen Textilindustriellen und eine beeindruckende Persönlichkeit», schreibt die Firma in Erinnerung an den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten. Isler werde unvergessen bleiben.

Isler sei mit seiner «endlosen Schaffenskraft und Unterstützung ein Vorbild für uns alle» gewesen, steht in der vom Schweizer Branchenverband Swiss Textiles veröffentlichten Todesanzeige. Als langjähriger Präsident habe er sich umsichtig und zielbewusst für die Branche engagiert.

So lenkte er auch die Geschicke der Zürcherischen Seidenindustrie Gesellschaft (ZSIG).»Als Patron einer der letzten beiden Seidenwebereien der Schweiz setzte er sich mit Herzblut für unsere Industrie ein», schreibt die ZSIG. Während über 40 Jahren war er demnach ZSIG-Präsident. Erst kurz vor seinem Tod habe er dieses Amt niedergelegt.

Der Unternehmer sei dem Leitsatz «Werte kann man nur durch Veränderung bewahren» gefolgt und habe die Entwicklung der SVA Zürich entscheidend geprägt, heisst es in der durch die Sozialversicherungsanstalt Zürich veröffentlichten Todesanzeige. Isler war ab 1987 Mitglied und von 1991 bis 2014 Präsident des Aufsichtsrats. «Wir haben Thomas Isler als mutige und visionäre, zugleich nahbare und kollegiale Persönlichkeit sehr geschätzt», schreibt die SVA Zürich.

1974 wurde Isler in den Gemeinderat von Rüschlikon ZH gewählt. Vier Jahre später wurde er Gemeindepräsident und übte dieses Amt während rund 17 Jahren aus, wie aus der Todesanzeige der Gemeinde hervorgeht. Von 1987 bis 2005 gehörte der Freisinnige zudem dem Zürcher Kantonsrat an, die letzten beiden Jahre als Fraktionspräsident der FDP.

«Auch nach seinem Rücktritt aus der lokalen Politik nahm Thomas Isler rege und mit grossem Interesse am Geschehen in der Gemeinde teil», würdigt Rüschlikon ihren ehemaligen Gemeindepräsidenten. «Seine herausragende Persönlichkeit werden wir sehr vermissen.»