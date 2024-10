Zwei Käse aus der Romandie und einer aus der Deutschschweiz sind die besten im ganzen Land. Sie wurden am Freitag in Lugano von einer internationalen Jury aus über 1100 Produkten ausgewählt und bekamen den Swiss Cheese Award.

Kurz zusammengefasst Drei Schweizer Käse sind offizielle Swiss Champions

Zwei Westschweizer Käse und ein Deutschschweizer triumphieren

1127 Käse in 32 Kategorien bewertet, ein Rekord Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Le Brigand du Jorat gilt als einer der drei besten Schweizer Käse. Foto: lebrigand.ch 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 37-köpfige Jury wählte an den 13. Swiss Cheese Awards die besten Schweizer Käse in den Kategorien Extrahart-/Hartkäse, Halbhartkäse und Weich-/Frischkäse aus, wie es in einer Mitteilung hiess. Folgende drei Käse dürfen sich ab sofort Swiss Champions nennen und sind somit die offiziellen Schweizer Meister.

In diesem Jahr wurden 1127 Käse in 32 Kategorien bewertet. Das ist ein Rekord. Zunächst wurde der beste Käse in jeder Kategorie ermittelt. In einem zweiten Schritt wurden aus ihnen drei Schweizer Meister für extraharten und harten, halbharten sowie weichen und frischen Käse gekürt.

Zwei Westschweizer triumphieren

In diesem Trio befinden sich zwei Westschweizer Käse: Le Brigand du Jorat aus der Käserei Saint-Cierges in der Waadt und Vacherin Mont d'Or AOP aus der Käserei André SA in Romanel-sur-Morges ebenfalls in der Waadt. Der Gruyère AOP aus der deutschsprachigen Käserei Lanthen im Kanton Freiburg ist der dritte Käse, der ausgewählt wurde.

Sie wurden von Juroren, mehr als 150 Fachleuten aus der Käsebranche und der Gastronomie sowie Journalisten und Konsumenten aus einem Dutzend Ländern getestet. Eine Vorauswahl hatte Ende September in Bern stattgefunden.

Die nächste Ausgabe des Swiss Cheese Award ist für 2026 geplant und wird in Freiburg stattfinden, einer Region, die für ihre Gruyères und Vacherins bekannt ist.